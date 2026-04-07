Cuerpo de cartagenero en Medicina Legal: Autoridades buscan a sus familiares

Las autoridades solicitan ayuda para localizar a los familiares de Rafael Luis Cárdenas Blanco, cuyo cuerpo se encuentra en la morgue de Medicina Legal en Cartagena. El hombre falleció tras estar en un Centro de Atención Transitoria. Se desconoce la causa de la muerte.

El cuerpo sin vida de Rafael Luis Cárdenas Blanco , natural de Cartagena , se encuentra actualmente en la morgue de Medicina Legal , ubicada en el barrio Zaragocilla. A pesar del tiempo transcurrido desde su ingreso, sus familiares aún no han realizado la reclamación pertinente. Según información recabada, el cuerpo fue ingresado el pasado 21 de marzo, proveniente del Hospital Universitario del Caribe, donde recibió atención médica.

Previamente, Cárdenas Blanco había estado en un Centro de Atención Transitoria (CAT) en Cartagena, lugar donde su salud se vio comprometida. La falta de contacto con sus familiares ha generado preocupación y la necesidad de dar a conocer la situación públicamente. Los forenses han manifestado que, desde el ingreso del cuerpo a la morgue, ningún familiar se ha presentado para reclamar los restos y gestionar su sepultura. Por esta razón, se emite este comunicado con el objetivo primordial de localizar a sus allegados y así permitirles cumplir con los trámites funerarios correspondientes. \Se ha logrado establecer que Rafael Luis Cárdenas Blanco residía en el corregimiento de La Boquilla, específicamente en la calle Las Flores. Las circunstancias exactas de su muerte y las condiciones en las que se encontraba el cadáver al momento de su ingreso a la morgue, serán reveladas únicamente a sus familiares directos, en cumplimiento de los protocolos establecidos. El fallecimiento de Cárdenas Blanco es, por el momento, un misterio que este medio se abstiene de especular. Sin embargo, la atención se centra en su paso por el Centro de Atención Transitoria, sugiriendo la posibilidad de que allí se originaran los problemas de salud que finalmente condujeron a su muerte. Se hace un llamado urgente a cualquier persona que tenga información sobre la familia de Rafael Luis Cárdenas Blanco o que pueda identificarlo, a dirigirse de inmediato a las instalaciones de la morgue en el barrio Zaragocilla. \Es importante recordar la función de un Centro de Atención Transitoria (CAT) en el contexto social de Cartagena. Estos centros están diseñados para ofrecer alojamiento temporal, atención psicosocial, alimentación e higiene a poblaciones vulnerables, especialmente a personas mayores que se encuentran en situación de riesgo o en situación de calle. Los CAT buscan proporcionar una vida digna a estas personas, minimizar los riesgos a los que están expuestas y fomentar el autocuidado. En Cartagena, existen varios CAT que se dedican al acompañamiento de individuos vulnerables, brindando apoyo mientras se resuelven situaciones que les impiden tener una vivienda o un lugar donde alojarse. Las autoridades locales realizan inspecciones periódicas en estos centros con el objetivo de asegurar la calidad de la atención y el bienestar de los usuarios. La comunidad es instada a colaborar en la difusión de esta información, para así asegurar que el señor Cárdenas Blanco pueda recibir la despedida que merece y que sus familiares conozcan lo sucedido





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