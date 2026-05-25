Cuerpo de Kevin Santiago Ángel, profesor desaparecido, encontrado en Bogotá

Medicina Legal y Fiscalía confirmaron que el cuerpo encontrado en Bogotá corresponde a Kevin Santiago Ángel Garzón, un docente de 31 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado miércoles, 20 de mayo, tras salir de un gimnasio en el sur de la ciudad.

Encontraron cuerpo de Kevin Santiago Ángel, profesor que había sido reportado como desaparecido tras salir de un gimnasio en el sur de Bogotá Medicina Legal y Fiscalía le confirmó a EL TIEMPO que el cuerpo fue identificado e ingresado desde el pasado viernes.

Kevin Santiago Ángel Garzón, un docente de 31 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado miércoles, 20 de mayo, tras salir de un gimnasio ubicado en el sur de Bogotá. Ángel, quien trabajaba como docente de la Institución Educativa Santiago de las Atalayas, en Bosa, sur de Bogotá, tuvo contacto por última vez con sus familiares en la tarde del 20 de mayo y, desde entonces su paradero era desconocido.

Mario Fonseca Garzón, primo del desaparecido, le dijo a EL TIEMPO este lunes 25 de mayo que fueron contactados por el fiscal encargado del caso para informarles sobre el hallazgo de un cuerpo que sería el de Kevin Santiago y que se encuentra en las instalaciones de Medicina Legal. Sin embargo, se les detalló que hasta este 26 de mayo se tendría una confirmación oficial.

Fuentes de Medicina Legal le detallaron a EL TIEMPO que en sus instalaciones de la seccional de Bogotá se tiene el ingreso e identificación de Kevin Santiago Ángel Garzón. Conforme con el registro, corroborado por este diario, el cadáver ingresó el 22 de mayo. De acuerdo con el relato de Marta Garzón, madre del hombre desaparecido, el día de su desaparición Kevin Santiago Ángel salió de su casa en la localidad de Kennedy rumbo al colegio en el que trabajaba.

Durante la jornada, mantuvo comunicación normal con su familia, hasta las 6:20 p. m. , cuando habló por última vez con su mamá antes de que se perdiera completamente su rastro. Según la información entregada por la familia del hombre, Kevin Santiago acudía normalmente al gimnasio SmartFit de Kennedy Central, donde habría sido visto por última vez aquella tarde.

No obstante, según relató Marta Garzón, las alertas se encendieron sobre las 11 de la noche cuando el hombre no llegó a su vivienda ni se comunicó nuevamente con sus familiares. La madre del profesor desaparecido detalló que intentó ponerse en contacto con Kevin Santiago. Aunque los mensajes aún le llegaban a su celular, y uno de ellos incluso apareció marcado como leído, nunca recibió una respuesta.

Cuando la mujer intentó contactarse nuevamente con el docente en horas de la madrugada, el celular de Kevin Santiago ya había sido apagado. La madre de Kevin Santiago le había contado a Citytv que habían adelantado una búsqueda en hospitales y centros clínicos e incluso en Medicina Legal, aunque sin mayores avances en su ubicación. También lo buscaron varios grupos de moteros, pues el día de su desaparición el joven se movilizaba en su motocicleta.

La Fiscalía le había confirmado a EL TIEMPO que se habían activado los mecanismos de búsqueda urgente para dar con su paradero, mientras que la Policía de Bogotá le señaló a este diario que se había solicitado información en hospitales para determinar si el joven había sido atendido en algún centro clínico de la capital





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