Cuerpo de Yulixa Toloza encontrado en Apulo; presumida muerte tras lipólisis y allanamiento

Noticia sobre el hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza en Apulo, mujer que desapareció en Bogotá tras hacerse una lipólisis láser. Confirmación del alcalde y descripción del capitán de bomberos de Cundinamarca.

Este es el lugar exacto donde encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza en Apulo ; la mujer había desaparecido tras una lipólisis láser en Bogotá La Policía de Cundinamarca y los Bomberos hacen presencia en la zona y adelantan las investigaciones correspondientes tras el hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza , mujer que desapareció en Bogotá tras hacerse una lipólisis láser.

Alcalde Carlos Fernando Galán confirma hallazgo de cuerpo de Yulixa Toloza, desaparecida tras procedimiento estético en Bogotá: 'Fue un asesinato' El capitán de bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán describió: 'Lamentamos la trágica noticia sobre el hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza, reportada por la Policía de Cundinamarca entre Apulo y Anapoima. Es un desenlace doloroso tras salir de un procedimiento médico en Bogotá. Confiamos en la celeridad de la investigación'





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Fiscalía descubrió cuerpo de Yulixa Toloza en Apulo: correspondía a su desapariciónLa mujer de 52 años, Yulixa Toloza, desaparecida luego de un procedimiento estético en Bogotá, fue encontrada ahogada en Apulo y corresponde a su desaparición. Dos personas han sido capturadas por este caso. El Instituto Nacional de Medicina Legal identificará el cuerpo. La Fiscalía ha materializado dos capturas en Cúcuta y ha identificado a cinco personas involucradas en la desaparición de Toloza.

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