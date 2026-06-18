Cuerpos de bomberos voluntarios de Colombia quedan exentos del pago del impuesto vehicular para los automotores utilizados en la atención de emergencias

La iniciativa, impulsada por la administración departamental, tuvo como principales coautores a los senadores Paola Holguín y Juan Espinal, además del respaldo de 86 congresistas pertenecientes a diferentes partidos y movimientos políticos. Tras conocerse la aprobación de la iniciativa, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián, se pronunció a través de su cuenta de X, expresando su alegría por la medida y su compromiso con los hombres y mujeres que tienen una enorme vocación de servicio, pero con recursos muy limitados para ejercer su labor.

Los cuerpos de bomberos voluntarios de Colombia quedarán exentos del pago del impuesto vehicular para los automotores utilizados en la atención de emergencias, luego de la aprobación de una iniciativa promovida por la Gobernación de Antioquia y respaldada por congresistas de diferentes regiones del país.

La propuesta, que modifica el artículo 141 de la Ley 488 de 1998 y avanza hacia la sanción presidencial, busca reducir la carga económica de estos organismos y permitir una mayor destinación de recursos a sus labores de atención y control de incendios, rescates y manejo de materiales peligrosos





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