Cuestionan a Petro por felicitar a Sánchez en Perú con escrutinio incompleto

El presidente colombiano Gustavo Petro es criticado por reconocer a Roberto Sánchez como ganador de las elecciones peruanas cuando aún no se ha completado el conteo de votos, generando tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre su injerencia.

El presidente colombiano, Gustavo Petro , ha sido objeto de fuertes críticas tras reconocer a Roberto Sánchez como ganador de las elecciones presidenciales en Perú , a pesar de que el escrutinio oficial no ha concluido.

A través de su cuenta en la red social X, Petro publicó un mensaje felicitando a Sánchez, mencionando que su triunfo representa un avance para la izquierda en la región. Sin embargo, en ese momento, los resultados oficiales mostraban a Keiko Fujimori como la candidata con mayor cantidad de votos, con una ventaja ajustada sobre Sánchez.

El gesto del mandatario colombiano fue interpretado como una intromisión en el proceso electoral peruano y una falta de respeto a la institucionalidad democrática del país vecino. Las reacciones no se hicieron esperar. Políticos peruanos de diversos sectores, así como analistas internacionales, cuestionaron la decisión de Petro de pronunciarse antes de que se completara el conteo de votos.

El líder de la oposición en Perú, Alberto de Belaunde, calificó la acción como desatinada e irresponsable, mientras que la embajada de Perú en Colombia emitió un comunicado pidiendo mesura y respeto por el proceso electoral. Además, la defensa de Keiko Fujimori denunció posibles irregularidades en el conteo, señalando que aún faltaban por escrutar aproximadamente el 7 por ciento de las actas, una cifra significativa en una contienda tan reñida.

La situación ha generado un clima de tensión diplomática entre ambos países, que apenas comenzaban a normalizar sus relaciones tras los recientes gobiernos de izquierda en la región. El contexto electoral peruano es complejo. Sánchez, representante del partido Perú Libre, ha sido vinculado con posturas radicales y un pasado controversial, mientras que Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, arrastra un fuerte rechazo en amplios sectores de la población por su herencia autoritaria y sus propios problemas legales.

La comunidad internacional ha llamado a la calma y a esperar los resultados oficiales para evitar desestabilizar la democracia peruana, que ya ha enfrentado múltiples crisis en los últimos años. Petro, por su parte, justificó su mensaje argumentando que su intención era felicitar al ganador virtual según las encuestas a boca de urna, pero las críticas persisten por su apresuramiento.

Este incidente pone en evidencia la delgada línea entre el apoyo fraterno y la injerencia política, especialmente en un escenario donde la desconfianza en los procesos electorales es cada vez mayor en América Latina. Las consecuencias de este acto podrían ser duraderas. Mientras los peruanos esperan el resultado definitivo, la sombra de un posible fraude electoral planea sobre el proceso.

Varios organismos internacionales han ofrecido su mediación para garantizar la transparencia, y la Organización de Estados Americanos (OEA) ha instado a todas las partes a respetar los canales institucionales. El presidente Petro, conocido por su activismo en redes sociales, deberá enfrentar ahora un escrutinio mayor sobre sus comentarios en política exterior, mientras que su homologo peruano, sea quien sea, tendrá que lidiar con la sombra de la intervención colombiana.

La situación es un recordatorio de la fragilidad de los procesos democráticos en la región y de la importancia de la prudencia en las relaciones internacionales. Por otro lado, en Colombia, la oposición también aprovechó para criticar a Petro, acusándolo de improvisación y de poner en riesgo la imagen del país. Senadores del Centro Democrático pidieron una explicación formal al canciller colombiano, mientras que analistas señalaron que esta acción podría afectar las negociaciones comerciales y diplomáticas con Perú.

La Cancillería colombiana aún no se ha pronunciado oficialmente, pero fuentes cercanas indican que se está evaluando el impacto de las declaraciones del presidente. Mientras tanto, en Perú, la incertidumbre electoral se mantiene, con la ciudadanía dividida y a la espera de un resultado que pueda definir el rumbo del país para los próximos cinco años.

Este episodio, sin duda, quedará registrado como un capítulo más en la tensa historia de las relaciones entre Colombia y Perú, dos naciones que comparten una larga frontera y una historia común marcada por momentos de cooperación y conflicto





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gustavo Petro Perú Elecciones Roberto Sánchez Keiko Fujimori

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Petro celebra antes de tiempo la supuesta victoria de la izquierda en Perú“El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori (sic)”, dijo en su cuenta de X.

Read more »

Petro celebra victoria del progresismo en Perú, sin que se oficialicen resultados: empate técnico dispara el dólarColombia cortó relaciones diplomáticas con Perú en 2023 tras la defensa de Petro al expresidente Castillo.

Read more »

Petro desata polémica al anticipar victoria de la izquierda en PerúLo insólito de la situación, es que el escrutinio lo lidera mínimamente la candidata de derecha, Keiko Fujimori, sobre el izquierdista Pedro Castillo.

Read more »

Petro se anticipa y celebra supuesto triunfo de Roberto Sánchez, en PerúHay empate técnico hasta ahora y con el cómputo del 93 % de las actas de votación, la ventaja de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez se redujo este lunes a 0,17 puntos porcentuales.

Read more »