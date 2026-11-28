Fiscalía de Medellín imputa a pareja por muerte por tromboembolismo pulmonar tras liposucción ilegal. Detalles sobre la operación clandestina y el negligente manejo post-operatorio en 2024.

La Fiscalía General de la Nación en Colombia ha formalizado la imputación penal contra dos individuos por la muerte de una mujer de 54 años en Medellín, consecuencia directa de una liposucción realizada en un spa clandestino. El fallecimiento ocurrió como resultado de un tromboembolismo pulmonar tras un procedimiento estético no autorizado, lo que desencadenó la captura de los operadores y el cierre de la estructura ilegal que operaba bajo engaños en redes sociales.

Negligencia en procedimiento estético ilegal

La Fiscalía detalló que la víctima fue atraída hacia el establecimiento mediante publicaciones en plataformas digitales, donde se ofrecían cirugías sin la formación médica ni la autorización legal requerida. El procedimiento se ejecutó presuntamente el 31 de julio de 2024, en un espacio que carecía de las condiciones sanitarias básicas y sin la presencia de un médico cirujano o anestesiólogo certificado. Durante la intervención, que se prolongó entre cuatro y cinco horas, se aplicó anestesia local y se realizó una liposucción de abdomen, flancos y espalda, incluyendo transferencia de grasa a ambas mamas.

Also read Cámaras de seguridad del Éxito de Cartagena revelan detalles de la retención de empleados

Responsables reparten funciones ilegales

Durante la audiencia de judicialización, la fiscal Lina Arias Ayala explicó que la pareja operaba con roles claramente diferenciados para cometer las irregularidades. La mujer se encargaba de captar pacientes por redes sociales, evaluar su aptitud, pactar procedimientos, recibir pagos y coordinar el lugar, mientras que el hombre, quien se hacía pasar por un médico con apellidos falsos, aplicaba la anestesia y ejecutaba las intervenciones quirúrgicas. Ambos dividían las ganancias y tomaban decisiones conjuntas, ignorando los riesgos médicos significativos.

Desconocimiento de factores de riesgo médicos

Los elementos materiales probatorios recopilados indican que la mujer del centro estético contactó a la paciente y le aseguró su aptitud para el procedimiento, a pesar de sus antecedentes de salud y problemas de obesidad. La Fiscalía afirmó que el equipo sabía que la edad de la paciente, su condición de obesidad y la larga duración de la intervención elevaban drásticamente el riesgo de complicaciones. Aun así, decidieron proceder con la cirugía bajo una esperanza ingenua de que no sucediera nada grave, omitiendo cualquier medida preventiva contra la trombosis.

Advertisement

Manejo negligente de síntomas críticos

Inmediatamente después del procedimiento, realizado hacia las cinco de la tarde, la víctima comenzó a presentar sangrado en los sitios de incisión, dificultad severa para respirar, taquicardia, piel fría y temblores intensos que la incapacitaban para caminar. En medio de su deterioro, la paciente solicitó repetidamente que la llevaran a un hospital, pero los operadores atribuyeron estos síntomas vitales a una alergia, a efectos de medicamentos o a ansiedad. Engañaron a la familia indicando que todo era normal y que no existía necesidad de acudir a urgencias, enviándola a su domicilio.

Evolución fatal y descubrimiento de red

La condición de la paciente empeoró drásticamente durante la madrugada siguiente, lo que obligó a su traslado de urgencias a un centro asistencial donde permaneció hospitalizada hasta el 10 de agosto de 2024, fecha en que falleció. Los exámenes forenses confirmaron que un tromboembolismo pulmonar masivo, causado por un coágulo de sangre que viajó desde las venas profundas de las piernas, fue la causa directa del deceso. Este evento es una emergencia médica grave que ocurre cuando el trombo se aloja en las arterias pulmonares.

Alcance de la operación clandestina en Antioquia

La Directora Seccional de la Fiscalía en Medellín, Lina Arias Ayala, señaló que la pareja era responsable de una estructura de spa clandestino operativa desde 2024, la cual habría realizado numerosas cirugías ilegales tanto en Medellín como en el municipio de Bello. Los espacios utilizados para estos procedimientos no contaban con los requisitos sanitarios exigidos por la ley. La intervención fue ejecutada con el ánimo claro de obtener lucro, sin valorar el riesgo tromboembólico de la paciente ni contar con personal médico idóneo, lo que constituye la base de la acusación por homicidio y otras figuras penales asociadas a la práctica ilegal de la medicina.