Cumbre Iberoamericana: Líderes discuten IA y clima con ausencias clave

La XXX Cumbre Iberoamericana reúne a líderes internacionales para debatir cambio climático e inteligencia artificial, marcando la asistencia de 10 jefes de Estado.

La XXX Cumbre Iberoamericana ha dado inicio con la asistencia de diez de los veintidós miembros de la Comunidad Iberoamericana, representados por sus máximas figuras. El líder andorrano Xavier Espot participa junto a otros jefes de estado como Pedro Sánchez, Javier Milei y José Antonio Kast, en un encuentro que busca superar el bajo nivel de asistencia registrado en la edición anterior celebrada en Ecuador.

Contexto de la Convocatoria y Asistencia

La organización ha otorgado una especial relevancia a esta edición tras el fracaso del último encuentro en Ecuador, donde únicamente acudieron cuatro jefes de estado. Esta baja participación contrasta con la representación actual, aunque la convocatoria también se ha visto marcada por ausencias notables. No están presentes Claudia Sheinbaum, presidenta de México, Lula Da Silva, de Brasil, ni la venezolana Delcy Rodríguez.

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Ejes Temáticos: IA y Emergencias Climáticas

El presidente del gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha destacado tres ejes fundamentales para los trabajos de la cumbre: el cambio climático, la transformación digital y la inteligencia artificial. Como ejemplo de la urgencia climática, Espot mencionó las inundaciones e incendios ocurridos recientemente en la península ibérica, enfatizando que los fenómenos extremos, cada vez más frecuentes, no respetan las fronteras nacionales.

En respuesta a estos desafíos, Andorra está llevando a cabo una iniciativa destinada a facilitar la cooperación ante catástrofes y emergencias. El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta regional frente a desastres naturales que afectan a múltiples naciones simultáneamente, promoviendo un enfoque coordinado que supere las limitaciones individuales de cada país miembro.

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Alianzas Digitales y Movilidad Académica

Sobre el frente de la inteligencia artificial, Espot indicó que existe una convicción firme sobre la necesidad de regulación y colaboración estratégica. Para apoyar esta posición, celebran la creación de la Alianza Iberoamericana de la Inteligencia Artificial, un mecanismo que busca armonizar políticas y fomentar el desarrollo ético y seguro de estas tecnologías en la región.

Además de lo tecnológico, la movilidad académica se ha posicionado como uno de los temas prioritarios de los trabajos de la secretaría general Iberoamericana desde mayo de 2019. Espot expresó su interés en que estudiantes de todo el espacio iberoamericano puedan estudiar en Andorra, instando a las instituciones a facilitar estos procesos de intercambio educativo para fortalecer los lazos culturales y académicos.

Diplomacia Bilateral y Liderazgo Institucional

El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, afirmó el jueves que la cumbre culmina dos años de trabajo institucional. En el marco de este encuentro, se mantendrán reuniones bilaterales clave, como el encuentro previsto con el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo. Este diálogo busca estrechar las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países, aprovechando el escenario de la cumbre para profundizar la integración regional.