Cumbre Nacional de Asambleas Departamentales en Montería debate autonomía regional y unidad del Caribe

Segunda jornada de la Cumbre Nacional de Mesas Directivas de Asambleas Departamentales en Montería, con focos en la Región Entidad Territorial Caribe, llamado al voto contra Petro y Cepeda, y proyectos urbanos presentados por el alcalde local.

En el contexto de la segunda jornada de la Cumbre Nacional de Mesas Directivas de Asambleas Departamentales, que se desarrolla en Montería , líderes cercanos al precandidato Sergio Fajardo emitieron un comunicado en el que solicitan una reunión con el abogado Abelardo de la Espriella y hacen un llamado a la ciudadanía para votar "en contra de Cepeda y Petro", según reportes de la jornada.

El evento, que reúne a autoridades regionales y locales, culminó con un mensaje de unidad para el Caribe colombiano y la promoción de una agenda que priorice la autonomía territorial, la inversión pública eficiente y el bienestar de los habitantes de la zona. El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, destacó que este encuentro también simboliza unión en medio del proceso de reactivación que vive el departamento, tras los desafíos superados, y la urgencia de continuar impulsando inversión, desarrollo y oportunidades para la gente.

Durante los diálogos sobre autonomía regional, el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Dionisio Zuleta Bechara, reiteró que la Región Entidad Territorial Caribe no pretende separar a la costa del país, sino fortalecer su capacidad de gestión conjunta para impulsar proyectos estratégicos y atraer más inversión. Explicó que la RET Caribe permitiría planificar mejor como región, garantizar recursos para obras de impacto estratégico y construir un futuro compartido para millones de habitantes del Caribe colombiano.

Subrayó que la creación de esta entidad territorial garantizaría recursos para proyectos de interés regional, sin afectar la autonomía de los departamentos, e insistió en la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo más descentralizado, donde los recursos generados en las regiones se reinviertan de manera estratégica en departamentos y municipios. El gobernador Benítez, por su parte, enfatizó que el fortalecimiento de las regiones no es un debate político ni ideológico, sino un mandato constitucional orientado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y cerrar brechas históricas.

"Debemos defender la Constitución y entender que, independientemente del partido o la ideología, tenemos un deber común: trabajar por todos los colombianos", puntualizó. Por otro lado, el alcalde de Montería, Hugo Kámmer, presentó dos proyectos transformadores para la ciudad en el marco de la cumbre, aunque no se detallaron en el texto disponible. La cumbre continúa con mesas de trabajo enfocadas en descentralización, financiamiento territorial y políticas públicas para el desarrollo regional





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