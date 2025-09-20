Cumbre Parlamentaria: Cambio Radical y Centro Democrático buscan unificar posturas ante retos nacionales y elecciones

Cambio Radical y Centro Democrático convocan a una Cumbre Parlamentaria para analizar temas clave como seguridad, relaciones internacionales y retos democráticos. Se discuten posturas sobre proyectos de ley y se evalúa una posible consulta interpartidista para las elecciones presidenciales.

Las bancadas de Cambio Radical y Centro Democrático han anunciado la celebración de una Cumbre Parlamentaria este sábado, con el objetivo de abordar temas considerados de “trascendencia nacional” y definir una postura unificada de cara al próximo año. La cumbre, que promete ser un encuentro clave en el panorama político colombiano, tiene como foco central el análisis de tres temas cruciales para el futuro del país.

En primer lugar, se debatirá la situación de seguridad ciudadana y orden público a nivel nacional, con especial énfasis en la defensa de la Fuerza Pública. Este punto es particularmente relevante en un contexto de crecientes desafíos en materia de seguridad y la necesidad de garantizar la protección de los ciudadanos. Además, se busca establecer una postura firme ante las problemáticas que enfrenta la institución. En segundo lugar, se abordarán las relaciones internacionales, prestando especial atención al papel de Colombia en el escenario global, especialmente en lo que respecta a su relación con Estados Unidos. La decisión del gobierno de Donald Trump de descertificar condicionalmente al país en la lucha contra las drogas ha generado inquietud y preocupación, y se espera que la cumbre sirva como plataforma para discutir y analizar las implicaciones de esta medida y definir una estrategia conjunta. Finalmente, se examinarán los “retos democráticos de cara al 2026”, un tema fundamental para el futuro político y social de Colombia. La discusión incluirá, presumiblemente, el análisis de la idea de una constituyente, propuesta que ha ganado terreno en algunos sectores cercanos al gobierno, y que genera controversia y debate en diversos ámbitos de la sociedad. Los partidos políticos involucrados buscarán establecer una visión compartida sobre el futuro democrático del país, sus desafíos y oportunidades. Además de estos tres temas centrales, la cumbre también servirá para definir una postura conjunta frente a los proyectos de ley actualmente en curso, incluyendo la reforma tributaria, la ley de sometimiento y la reforma a la salud. Estas iniciativas, impulsadas por el gobierno actual, han generado debate y controversia, y las bancadas de Cambio Radical y Centro Democrático consideran que presentan un riesgo significativo para la estabilidad del país. El encuentro, programado para el miércoles 15 de octubre en el Hotel Tequendama de Bogotá, es una oportunidad para que los partidos políticos presenten propuestas concretas en áreas clave para el desarrollo nacional, incluyendo la economía y la situación fiscal, el sistema de salud, la soberanía y transición energética, así como la reactivación económica y la infraestructura. La reunión es un espacio de diálogo y concertación para fijar una posición común frente a los principales desafíos que enfrenta Colombia. Aunque el presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, ha confirmado que en esta cumbre no se tratará el tema de una eventual consulta interpartidista, la posibilidad de una consulta que agrupe a los candidatos del Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, Partido Liberal, ‘la U’ y al menos 15 candidatos independientes sigue siendo un tema de discusión en el ámbito político. A pesar de que aún no existe un acuerdo formal, las condiciones parecen propicias para que las fuerzas de centro y derecha concurran a una consulta en marzo, con el objetivo de elegir al próximo presidente de Colombia. Esta idea, que hace pocas semanas parecía lejana, ha experimentado un notable avance, con acercamientos serios entre las diferentes fuerzas políticas. El expresidente Álvaro Uribe Vélez aún no ha confirmado su participación, pero las fuentes cercanas al partido consideran que el hecho de no cerrar la puerta es una señal positiva. Uribe es consciente de la necesidad de unir fuerzas para enfrentar al “petrismo” en los comicios. En este contexto, no se descarta la participación de Cambio Radical en esta dinámica. Según fuentes internas, se comenta el posible lanzamiento de la candidatura de Germán Vargas Lleras, respaldado por la mayoría de la bancada. Sin embargo, el camino hacia la consulta es largo y presenta desafíos importantes. Uno de ellos es la definición del mecanismo de participación, dado el elevado número de posibles candidatos, que podría superar los 30 aspirantes. Inicialmente, se propuso una encuesta entre los candidatos con afinidad con estas colectividades y que no estuvieran vinculados al gobierno de Gustavo Petro, de la cual los cinco primeros pasarían a las urnas en marzo. No obstante, esta idea no fue bien recibida por los partidos, quienes solicitaron más tiempo para definir a sus candidatos y brindarles mayores oportunidades de competir frente a aquellos que ya están recogiendo firmas desde hace meses. Bajo este escenario, el Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador y ‘la U’ tendrían puestos fijos en la consulta de marzo, mientras se define el destino de los candidatos que lleguen por firmas. Este encuentro marca un momento crucial en la configuración del panorama político colombiano de cara a las próximas elecciones y servirá como un espacio para la definición de estrategias y la articulación de posturas en temas de relevancia nacional





