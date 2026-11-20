Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin firmaron en Shenzhen una declaración conjunta sobre paz, reforma de la ONU y energía. La cumbre tripartita busca desescalar tensiones nucleares.

El presidente chino Xi Jinping, el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin firmaron una declaración conjunta de paz durante una cumbre histórica en Shenzhen, China, el jueves 19 de noviembre. Este encuentro se produce casi cinco años después del inicio de la guerra en Ucrania y coincide con la escalada de conflictos entre Estados Unidos e Irán. Los tres líderes acordaron reformar las Naciones Unidas, proteger la inmunidad diplomática y asegurar el suministro de energía.

Acuerdo energético y reforma de la ONU

La declaración, publicada tras la reunión de los líderes en la ciudad china, establece el compromiso de impulsar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados para garantizar un flujo estable de energía. Este acuerdo responde a la alteración de la seguridad alimentaria y energética provocada por las guerras en Ucrania e Irán. Los tres jefes de Estado mantuvieron un intercambio profundo de opiniones sobre la situación internacional actual y se comprometieron a defender la estabilidad estratégica y la seguridad internacional.

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Posiciones sobre instituciones globales

Los líderes coincidieron en que la Corte Penal Internacional y otras instituciones similares no deben abusar de su jurisdicción. Esta postura es relevante dado que Putin es objeto de una orden de detención de la Corte Penal Internacional, mientras que la administración de Trump ha manifestado su intención de desmantelar dicho tribunal. Además, los presidentes reconocieron la importancia vital del principio del consentimiento estatal y del respeto a la inmunidad de que gozan los funcionarios estatales.

Negociación estratégica y contexto geopolítico

La negociación a puerta cerrada, celebrada al margen de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, duró una hora y 20 minutos. Trump afirmó que hicieron historia, mientras que Putin calificó el encuentro como una nueva página en la diplomacia. Xi Jinping declaró que los tres países comparten una perspectiva común sobre la salvaguarda de la paz mundial. La reunión tuvo lugar en un contexto complicado por la ofensiva militar rusa en Ucrania lanzada en 2022 y el caos en Oriente Medio.

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Impacto regional y perspectivas nucleares

La cumbre avivó temores de que los dirigentes quieran dividir el mundo en esferas de influencia sin consultar a Kiev ni a Europa. Algunos observadores señalaron que la reunión repercutirá negativamente en la imagen del presidente estadounidense, pero supondrá un impulso para Putin. La declaración final afirma que las tres naciones entablarán un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación nuclear, tras la expiración en febrero de un tratado bilateral.

Dinámicas bilaterales y legitimidad diplomática

El jueves por la mañana, Trump y Putin mantuvieron una reunión, la primera desde agosto de 2025, en la que el presidente estadounidense calificó al ruso de amigo. Posteriormente, Trump y Xi se reunieron, por tercera vez este año, para consolidar su relación. Putin, de 74 años, y Xi, de 73, ya se habían reunido el miércoles. Esta serie de encuentros busca legitimar posiciones y desescalar tensiones en un escenario global cada vez más fragmentado.