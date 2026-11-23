La Confederación Internacional de TeoTerapia celebra el Cumpleaños del Señor Jesucristo el 29 de noviembre en Cartagena. Descubre la programación completa y cómo asistir.

La Confederación Internacional de TeoTerapia, a través de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, prepara la celebración del evento Cumpleaños del Señor Jesucristo en la ciudad de Cartagena. Esta iniciativa busca destacar la vida y el mensaje de Jesucristo mediante espacios de fe y transformación espiritual.

Detalles de la celebración en la Plaza de Todos

El equipo misionero liderará oraciones y actividades participativas para promover un mensaje centrado en la unidad de las familias ante la llegada de esta fecha. La organización programó la jornada principal para este domingo 29 de noviembre a partir de las 5:30 p. m. en las instalaciones de la Plaza de Todos de Cartagena. La velada ofrecerá una agenda de carácter cultural enfocada en la transmisión de los principios de la Biblia y el nacimiento de Jesucristo.

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Trayectoria global y liderazgo regional

Guillermo Rodríguez, director de la Territorial Costa Sur de la ICT, recordó que más de 50 países celebran esta tradición desde hace 35 años. La ICT convocó a la ciudadanía y sus alrededores para meditar sobre el significado de la figura de Jesucristo. Rodríguez enfatizó que quieren invitar a todo Cartagena a recordar que Cristo vive, llevando un mensaje de amor, respeto y paz para todas las familias. El directivo también señaló que la celebración impulsa valores esenciales y la armonía social dentro de los hogares.

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Programación artística y espectáculos culturales

La ICT preparó una muestra artística para la ciudadanía bajo la denominación de La Fiesta de Todos. La agenda del encuentro incluye interpretaciones de villancicos, presentaciones de grupos de alabanza, obras de teatro, exhibiciones de danza y un espectáculo de juegos pirotécnicos diseñado para el disfrute del público asistente. Rodríguez explicó que el equipo organizador estructuró las actividades con el objetivo de brindar una experiencia de reflexión alrededor de los valores de la esperanza, la fe y el amor.

Acceso al evento y expectativas de asistencia

Los organizadores gestionarán el ingreso mediante donaciones voluntarias de la comunidad. Las personas interesadas en obtener entradas o resolver dudas sobre la asistencia pueden consultar la información oficial enviando un mensaje a la línea de WhatsApp 3006247591. La ICT proyecta una asistencia superior a 10.000 personas en la Plaza de Todos durante el desarrollo de la actividad. De esta manera, la ICT busca reafirmar su propósito de difundir un mensaje de esperanza y cohesión en las familias de la región.