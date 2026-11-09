Cuotas de administración suben 17,14% y crisis inmobiliaria en Colombia

Fedelonjas advierte que el alza en cuotas de administración y la informalidad en arriendos presionan a los hogares colombianos en un mercado inmobiliario en crisis.

El costo de vida en los conjuntos residenciales de Colombia ha experimentado un incremento significativo que afecta directamente el presupuesto de los hogares. Las cuotas de administración han aumentado un 17,14% anual, una cifra que supera ampliamente el crecimiento del arriendo efectivo, el cual se situó en un 5,12% durante el mismo periodo. Esta divergencia en las tasas de inflación del sector inmobiliario ha generado una preocupación creciente entre los residentes y propietarios.

Causas del aumento en cuotas de administración

Según las cifras oficiales de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), el encarecimiento de la vida en copropiedades no es un fenómeno aislado, sino el resultado de factores estructurales en los costos operativos. El presidente ejecutivo de Fedelonjas, Mario Andrés Ramírez, señaló durante una entrevista con Portafolio que los presupuestos de las residencias horizontales están siendo presionados por el aumento de gastos en personal, servicios de vigilancia y mantenimiento general de las instalaciones.

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Estos rubros representan una porción substantial de los gastos mensuales que deben cubrir los propietarios. Ramírez explicó que el mayor impacto proviene de la mano de obra y los costos de seguridad, lo que ha obligado a las administraciones a revisar y ajustar sus finanzas. Además, los incrementos en el salario mínimo han sumado otra capa de presión financiera, trasladando estos costos directamente a los residentes que ya enfrentan un entorno económico desafiante.

El dirigente gremial subrayó que asumir un incremento de esta magnitud, entre el 17 y el 20 por ciento, representa una carga económica adicional considerable para las familias. Este ajuste en las cuotas refleja la necesidad de mantener los estándares de funcionamiento y seguridad de los conjuntos, aunque impacta negativamente en la capacidad de pago de los habitantes.

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Riesgos jurídicos por arrendamientos verbales

La precariedad en el mercado de alquileres se agrava por la alta tasa de informalidad en los contratos de arrendamiento en el país. Seis de cada diez contratos de arrendamiento en Colombia se acuerdan de manera verbal, una práctica que deja a propietarios e inquilinos sin un respaldo jurídico sólido. Mario Andrés Ramírez advirtió que esta ausencia de documentos escritos facilita el incumplimiento de los cánones acordados y genera una gran inseguridad sobre la vigencia de los inmuebles y las responsabilidades de cada parte.

Fedelonjas insiste en la importancia de formalizar estos procesos mediante el uso de inmobiliarias y lonjas de propiedad raíz debidamente constituidas. La falta de contratos físicos no solo aumenta la incertidumbre legal, sino que también debilita la confianza del consumidor final en el mercado inmobiliario. El gremio, que agrupa a 18 lonjas regionales y cumple 50 años, considera que la formalización es clave para proteger los derechos de todas las partes involucradas.

La recomendación es evitar los acuerdos orales para prevenir desacuerdos futuros sobre el valor del canon o la duración del contrato. Al no contar con un documento tangible, las partes quedan expuestas a disputas que pueden derivar en conflictos legales complejos, lo que subraya la urgencia de adoptar prácticas comerciales más transparentes y reguladas en el sector.

Desafíos del mercado inmobiliario actual

El panorama del sector inmobiliario en Colombia presenta desafíos adicionales más allá de los costos de administración y alquiler. Entre enero y septiembre de 2026, las ventas de vivienda nueva cayeron un 11,9%, según datos reportados por Camacol. Esta contracción en la demanda de vivienda nueva coincide con un entorno monetario restrictivo, ya que la tasa de política monetaria del Banco de la República permanece en un 12,25% desde el primero de octubre.

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Estos factores económicos combinados crean un escenario complejo para el acceso a la vivienda y la inversión en el sector. Ramírez señaló que el 40,8% de los hogares colombianos vive actualmente en arriendo o subarriendo, lo que hace que la estabilidad de los costos de vivienda sea un tema de interés público crítico. La alta tasa de interés dificulta el endeudamiento para la compra de vivienda, manteniendo a una gran parte de la población dependiente del mercado de alquiler.

Propuestas de solución y automatización

Ante estas dificultades, Fedelonjas ha planteado la implementación de un subsidio de arrendamiento con opción de compra como una medida para facilitar el acceso a la vivienda propia. Esta propuesta busca aliviar la presión sobre los hogares que se ven obligados a pagar alquileres cada vez más altos mientras acumulan ahorros para una futura compra. Además, el gremio ha reconocido la tendencia hacia la automatización de sistemas de seguridad en los conjuntos residenciales como una posible vía para reducir costos a largo plazo.

Sin embargo, Ramírez advirtió que la sustitución de esquemas tradicionales de vigilancia por sistemas automatizados debe ser planificada con rigor. No se trata de una solución inmediata que pueda implementarse de la noche a la mañana, sino de un proceso que requiere estudios previos y una estrategia clara para garantizar la eficacia y la seguridad de los residentes. La formalización y la modernización planificada aparecen así como las vías principales para estabilizar el sector y proteger a los consumidores.