Cusumbo rescatado en La Estrella revela maltratos por cautiverio ilegal

Veterinarios del AMVA salvaron a un cusumbo en La Estrella con graves problemas dentales y mastitis, evidenciando los daños del tráfico de fauna silvestre en la región.

Un cusumbo fue localizado en el municipio de La Estrella, ubicado al sur del Valle de Aburrá, presentando un estado crítico de salud que despertó las alarmas sobre su posible permanencia en cautiverio. El animal silvestre requirió intervención veterinaria inmediata debido a diversas complicaciones que afectaban su bienestar físico. Este caso fue gestionado por profesionales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Diagnostico dental revela negligencia

Los especialistas detectaron una grave acumulación de placa bacteriana y lo que aparentaba ser sarro en sus piezas dentales durante la valoración inicial. Como procedimiento urgente, se realizó una profilaxis dental para retirar los depósitos acumulados en los dientes, con el objetivo de mejorar la higiene oral del animal. Esta intervención fue necesaria para corregir el daño causado por la falta de cuidados adecuados.

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La autoridad ambiental explicó que la acumulación prolongada de placa puede transformarse en sarro, lo que favorece la inflamación de las encías y desencadena otras complicaciones graves que afectan la salud de estos animales. Tales alteraciones también están relacionadas con una alimentación inadecuada, lo que sugiere que las condiciones en las que se mantiene un ejemplar silvestre fuera de su hábitat natural tienen consecuencias severas sobre su bienestar.

Tratamiento por mastitis en periodo de lactancia

La revisión veterinaria detallada permitió identificar otra condición de salud que requería atención urgente por parte del equipo médico. El animal se encontraba en periodo de lactancia y presentaba signos claros de mastitis, una inflamación que afecta directamente las glándulas mamarias de las hembras. Esta enfermedad representa un riesgo significativo si no se trata a tiempo en especies silvestres.

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Los especialistas encontraron una acumulación de leche con una consistencia más espesa de lo habitual, lo que dificultaba su salida natural y causaba dolor al animal. Por esta razón, recibió un tratamiento médico dirigido a facilitar la evacuación del líquido retenido y atender la alteración mamaria específica. Este procedimiento fue crucial para aliviar el sufrimiento y evitar infecciones mayores.

Cifras de recuperacion y llamada a la accion

Andrés Gómez, supervisor del Cavr del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, confirmó que desde el año 2024 hasta la fecha, cinco cusumbos han sido recuperados por su Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre. Estas cifras subrayan la persistencia de la problemática en la región y la necesidad de continuar con las labores de rescate. La entidad lanzó un mensaje claro para disuadir la posesión ilegal: no hacer parte del tráfico ilegal de fauna silvestre.

La entidad recordó que cuando una persona encuentre un animal silvestre herido, vulnerable o dentro de una vivienda, debe comunicarse con la línea de atención de fauna silvestre 304 630 0090. Este contacto permite recibir orientación profesional y garantizar que el ejemplar sea atendido por personal especializado. Se recomienda encarecidamente no intentar manipularlo ni suministrarle alimentos o medicamentos por cuenta propia.

La recomendación oficial es informar a las autoridades ambientales para que puedan evaluar su estado y determinar el procedimiento adecuado. La intervención humana inadecuada puede empeorar la situación del animal, por lo que solo los expertos deben manejar estos casos. La recuperación de estos ejemplares depende de la rápida y correcta respuesta de la ciudadanía ante hallazgos como este en La Estrella y otros municipios del área metropolitana.