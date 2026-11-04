CUT convoca paro nacional el 19 de noviembre contra la Ley de Rescate Económico

La CUT lidera movilización el 19 de noviembre en Colombia contra la Ley de Rescate Económico del Gobierno, argumentando impacto negativo en salarios y empleo.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha anunciado oficialmente la convocatoria a un paro nacional para el próximo 19 de noviembre. Esta medida de protesta se dirige directamente en contra de la Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno encabezado por Abelardo de La Espriella. La organización sindical busca reunir a trabajadores y grupos sociales para exigir cambios urgentes en la propuesta legislativa actual.

Impacto Tributario y Carga Fiscal

El núcleo de la oposición de la CUT radica en los efectos específicos que los cambios tributarios tendrían sobre los ingresos laborales y el costo de vida general. La central sindical sostiene que la iniciativa favorecería desproporcionadamente a los sectores de mayores ingresos mientras perjudicaría a los hogares colombianos. Fabio Arias Giraldo, presidente de la CUT, ha destacado que el mensaje de la movilización es claro: rechazo a lo que consideran una distribución desigual de las cargas económicas bajo el lema "Hambre para el pueblo y más riqueza para los megarricos".

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Reformas al IVA y Renta

Uno de los puntos que genera mayor preocupación en la organización sindical es la propuesta de aplicar una tarifa general del IVA de 19% a productos de la canasta familiar. Actualmente, estos artículos tienen una tarifa reducida de 5% o están exentos de este impuesto. Para la CUT, este cambio podría encarecer significativamente los alimentos y aumentar la presión sobre el presupuesto de los hogares, especialmente aquellos con menores ingresos. Además, cuestionan los cambios en la tributación de las rentas de trabajo, que contemplan nuevos tramos del impuesto de renta para personas naturales y una reducción de deducciones.

Cotizaciones de Salud y Empresas

El proyecto también plantea ajustes en las cotizaciones de salud que han sido objeto de intenso debate. Se propone mantener en 4% el aporte de los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos, pero aumentarlo progresivamente para quienes superan ese ingreso. Este aumento llegaría hasta 8% para quienes reciben entre 20 y 25 salarios mínimos. En contraste, la CUT señala que el proyecto contempla reducir la tarifa general del impuesto de renta empresarial de 35% a 31%. Asimismo, se establecen beneficios tributarios para ciertas inversiones y se elimina progresivamente el impuesto al patrimonio, lo que la central considera un desequilibrio fiscal.

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Riesgo Laboral y Entidades Estatales

Las críticas sindicales también se concentran en las facultades extraordinarias que el Gobierno busca obtener para reorganizar entidades estatales. La central advierte que estas atribuciones podrían facilitar la supresión, fusión o privatización de instituciones públicas. Fabio Arias ha señalado que este proceso podría poner en riesgo hasta 700.000 puestos de trabajo. Es importante notar que esta cifra corresponde a una estimación planteada por el presidente de la CUT y no a un cálculo oficial de empleos que ya estén en proceso de eliminación.

Aportes a Cajas de Compensación

Otro de los puntos cuestionados por la CUT es la propuesta de reducir los aportes a las cajas de compensación familiar. Según el plan gubernamental, estos aportes pasarían de 4% a 3%. La central sindical argumenta que esta modificación afectaría negativamente los recursos destinados a servicios y beneficios para los trabajadores y sus familias. Por ello, han pedido al Gobierno retirar o modificar la iniciativa y reiterado el llamado a participar en el paro nacional del 19 de noviembre.