Día de la Mujer en Cartagena: Desafíos de seguridad y avances en políticas de equidad

El Día de la Mujer Colombiana en Cartagena pone en evidencia las brechas de seguridad y género. Las Callejeras denuncian violencia mientras la Alcaldía presenta su Política Pública aprobada en 2024 para la equidad.

Cada 14 de noviembre, Colombia conmemora el Día de la Mujer Colombiana, una fecha que reconoce la historia, la lucha y los aportes de las mujeres a la construcción del país. Sin embargo, en Cartagena, esta celebración también pone sobre la mesa los desafíos que persisten en materia de seguridad, igualdad de derechos y oportunidades. La fecha fue establecida mediante la Ley 44 de 1967, durante el gobierno del entonces presidente Carlos Lleras Restrepo, en homenaje a Policarpa Salavarrieta, conocida como 'La Pola', una de las figuras más representativas de la lucha por la independencia de Colombia. Más allá de su significado histórico, la conmemoración busca destacar el papel de las mujeres en los ámbitos social, cultural, político y democrático, así como recordar las brechas que todavía limitan el ejercicio pleno de sus derechos.

Visión crítica de Las Callejeras sobre la seguridad en Cartagena

En Cartagena, una de las voces que llama la atención sobre esta realidad es la de Joimar Rivero, gestora de proyectos de Las Callejeras, un colectivo integrado por mujeres jóvenes, artistas y activistas que utiliza el arte urbano para generar conciencia sobre problemáticas sociales, especialmente las violencias basadas en género y la vulneración de los derechos humanos. Para Rivero, Cartagena todavía está lejos de ser una ciudad segura para las mujeres. "Nos violenta y nos empuja a ocupar las orillas y las mujeres que se salgan de esto son perfiladas. En una ciudad donde las jóvenes negras desaparecen, las trabajadoras informales son violentadas, nos sacan de los espacios públicos y persiguen a las trabajadoras sexuales, ¿qué derechos nos quedan?", expresó en diálogo con El Universal.

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Desde Las Callejeras consideran que la transformación de estas realidades no puede recaer únicamente en las mujeres. Aunque reconocen la importancia de su formación y organización, sostienen que el resto de la sociedad también debe involucrarse en la construcción de espacios más equitativos. Rivero advierte que no se puede hablar de empoderamiento femenino mientras persistan la dependencia económica, las barreras de acceso a la educación, la distribución desigual de las tareas del hogar, las brechas de género, el racismo, la transfobia y la exotización de los cuerpos negros. "Entonces creo que el camino es duro, complejo y no se hace solo, necesitamos comunidad, tiempo y espacios", agregó.

Posiciones institucionales y reconocimientos a liderazgos locales

Desde la institucionalidad, Johanna Ordosgoitia, asesora de la Oficina de Asuntos para la Mujer y Equidad de Género del Distrito, destacó el papel de las mujeres en la transformación de la ciudad y el país. "Hoy, en el Día de la Mujer Colombiana, le damos gracias a las mujeres que han abierto caminos para nosotras en el día de hoy. Y, por supuesto, a esos liderazgos que continúan esta lucha desde sus hogares, sus comunidades o desde diferentes entidades, tanto públicas como privadas. Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena continuamos nuestro compromiso por los derechos de las mujeres, por una vida libre de violencias, por autonomía económica y participación política", señaló.

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En ese contexto, la Oficina de Asuntos para la Mujer, adscrita a la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, presentó los principales avances de la Administración distrital en materia de equidad de género, prevención de violencias, atención, autonomía económica y participación. Entre los hitos reportados por el Distrito se encuentra el reconocimiento nacional con el título de Presupuestos para la Igualdad, otorgado al Plan de Desarrollo Cartagena, Ciudad de Derechos, por su compromiso con la equidad de género y la garantía de derechos de mujeres y niñas.

Hitos legislativos y creación del Consejo Consultivo de Mujeres

Uno de los avances más significativos es la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, aprobada el 25 de noviembre de 2024. Tiene una vigencia de diez años, entre 2025 y 2034, y fue construida con la participación de 2.220 mujeres en las etapas de diagnóstico, agenda pública y formulación. Adicionalmente, se aprobó la Política Pública para las Personas con Orientaciones Sexuales, Identidades y Expresiones de Género Diversas en julio de 2026. Esta es la primera política pública dirigida a esta población en la historia de Cartagena. Por otro lado, el Consejo Consultivo de Mujeres fue creado mediante decreto en 2024 y presentado oficialmente el 20 de mayo de 2025. Está integrado por 25 mujeres de diferentes grupos poblacionales que sirven de interlocutoras entre el Distrito y los movimientos de mujeres.

Estrategias de prevención y atención a la violencia de género

La Administración distrital también destacó diferentes estrategias orientadas a prevenir y atender las violencias contra las mujeres. Una de las iniciativas clave es Cartagena es Violeta, una estrategia integral que acompaña a las mujeres antes, durante y después de romper el ciclo de violencia. Estas acciones se enmarcan en el compromiso oficial por garantizar entornos seguros y libres de discriminación, aunque las organizaciones civiles como Las Callejeras continúan exigiendo una implementación más efectiva y una respuesta inmediata ante las denuncias de inseguridad que afectan especialmente a mujeres negras, trabajadoras informales y colectivos LGBTQ+ en la ciudad histórica.