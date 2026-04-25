Día Mundial del Veterinario: Priorizando el Bienestar Animal y una Experiencia Libre de Trauma

El 25 de abril se celebra el Día Mundial del Veterinario, destacando la importancia de un enfoque centrado en el bienestar animal y la reducción del estrés durante las visitas al veterinario, tanto para perros como para gatos. Se ofrecen consejos prácticos para tutores sobre cómo preparar a sus mascotas para estas visitas y reconocer las señales de estrés.

El sábado 25 de abril de 2026, el mundo celebra el Día Mundial del Veterinario, una iniciativa promovida por la World Veterinary Association para honrar a estos profesionales esenciales.

Su labor trasciende el cuidado de las mascotas, extendiéndose a la protección de la salud pública y la preservación del medio ambiente. En este contexto, expertos de prestigiosas instituciones como la Universidad de Cornell y la American Animal Hospital Association (AAHA) destacan la importancia de un enfoque centrado en el bienestar animal, comenzando por una experiencia veterinaria libre de traumas.

Para muchos animales, la visita al veterinario representa un evento estresante, un entorno desconocido lleno de olores extraños, sonidos inquietantes y manipulaciones físicas que pueden generar ansiedad y miedo. Por ello, la práctica veterinaria moderna se enfoca cada vez más en la educación de los tutores, brindándoles las herramientas y el conocimiento necesarios para transformar la clínica en un lugar seguro y positivo para sus compañeros animales.

La fuente principal de estrés en los caninos durante una consulta veterinaria suele estar relacionada con la manipulación física y la restricción de su movimiento natural. La Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell propone una serie de estrategias proactivas para minimizar este estrés, incluso antes de que surja una enfermedad. Una de las técnicas más efectivas son las llamadas 'Visitas de Cortesía' o 'Happy Visits'.

Estas visitas consisten en llevar al perro a la clínica simplemente para que interactúe con el personal, reciba caricias y premios, sin que se le realice ningún procedimiento invasivo como exámenes o vacunas. El objetivo es crear una asociación positiva entre el perro y el entorno de la clínica.

Además, se recomienda el entrenamiento táctil en casa, donde se acostumbra a la mascota a ser tocada suavemente en diferentes partes del cuerpo, como las patas, las orejas y el hocico, recompensándola con elogios y premios. Esto facilitará la labor del veterinario durante la auscultación y el examen físico.

Durante la consulta, el uso de distractores, como el juguete favorito del perro o premios de alto valor, puede ayudar a mantener su atención y reducir su ansiedad durante procedimientos como las inyecciones. Es crucial que los tutores estén atentos a las señales de estrés que pueda mostrar su perro, como la negativa a aceptar comida durante la consulta, lo cual indica que ha superado su umbral de tolerancia.

La observación cuidadosa y la comunicación con el veterinario son fundamentales para garantizar una experiencia lo más positiva posible. Los gatos, por su parte, son animales territoriales y altamente sensibles a los cambios en su rutina. La organización International Cat Care enfatiza que el estrés en los felinos comienza mucho antes de llegar a la clínica, específicamente con el transportador, que a menudo perciben como una amenaza.

Para mitigar este estrés, se recomienda habituar al gato al transportador desde temprana edad, dejándolo a la vista en un lugar cómodo de la casa, como la sala de estar, y convirtiéndolo en un espacio seguro y familiar con cobijas que tengan el olor del hogar. Durante el transporte en carro, cubrir el transportador con una manta puede reducir los estímulos visuales que puedan asustar al gato.

En la clínica, se recomiendan transportadores de apertura superior, que permiten al veterinario examinar al gato sin obligarlo a salir si se siente inseguro. La American Humane Society subraya que los gatos tienen la tendencia a ocultar el dolor por instinto, incluso cuando están visiblemente enfermos.

Por lo tanto, es fundamental consultar al veterinario de inmediato si se observan cambios drásticos en el apetito o sed excesiva, vómitos persistentes o sangre en las heces, letargo extremo o dificultad para respirar, o pérdida de peso repentina. La prevención, a través de chequeos regulares y vacunaciones, es la herramienta más eficaz para asegurar una vida larga y saludable a nuestros compañeros felinos.

En este Día del Veterinario, el mejor regalo que podemos ofrecer a nuestras mascotas es un control preventivo planificado con paciencia, empatía y un enfoque centrado en su bienestar emocional y físico. Este artículo ha sido desarrollado con el apoyo de inteligencia artificial y revisado por un periodista para garantizar su precisión y calidad





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