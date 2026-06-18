Díaz brilla en su debut mundialista con gol y asistencia en triunfo 3-1

El delantero Luis Díaz destacó en su primer partido de Copa Mundial, anotando un gol y proporcionando una asistencia en la victoria por 3-1 de su equipo. El jugador del Bayern Múnich expresó su emoción y agradeció a sus compañeros, destacando la madurez del equipo para sobreponerse al empate rival. Gustavo Puerta coincidió en resaltar la estabilidad emocional del conjunto, que supo manejar los obstáculos y cumplir con el objetivo de sumar tres puntos.

El delantero colombiano Luis Díaz , de 29 años, vivió una noche inolvidable en su debut en una Copa Mundial del Mundo. Desde el calentamiento ya sentía que algo especial estaba por suceder, tanto que confesó que se le vinieron recuerdos del pasado y hasta se le escaparon algunas lágrimas.

Cumplía así el sueño que tenía desde pequeño: jugar y marcar un gol con su selección, por su país. Y no solo marcó, también dio una asistencia para el tercer tanto en la victoria por 3-1 sobre su rival, un partido en el que compartió honores con sus compañeros, a los que no dudó en reconocer todo el mérito.

"Nada de eso sería posible sin cada uno de mis compañeros. Somos un grupo muy unido, muy fuerte que iremos mejorando partido a partido", afirmó el jugador del Bayern Múnich, de la Bundesliga alemana. La actuación de Díaz no solo se limitó al ataque; su entrega y compromiso fueron claves en el desarrollo del encuentro. El equipo sudamericano mostró una gran madurez para reaccionar al empate momentáneo del rival y terminar llevándose una victoria contundente.

El delantero destacó la paciencia y la fortaleza mental del conjunto: "Debemos tener más paciencia. Sabíamos que enfrentaríamos a un rival muy duro, ya esperábamos el partido así. Como era el primer partido quieres hacer las cosas bien y de repente no te sale todo, pero al final controlamos, conseguimos recuperar la ventaja y anotar el tercero hacia el final".

Sus palabras fueron respaldadas por Gustavo Puerta, otro de los protagonistas del equipo, que coincidió en señalar la estabilidad emocional mostrada por el grupo.

"Fue difícil recibir un gol cuando teníamos el control del partido, pero somos un equipo que ha madurado, hoy estamos preparados para recibir ese tipo de golpes; la clave está en siempre creer en el plan que nos dio el profe, eso fue lo que hicimos y obtuvimos la recompensa", comentó. Con estos tres puntos, el equipo suma un inicio prometedor en el Grupo K, donde comparte grupos con otras selecciones como Portugal y Congo, que previamente empataron 1-1.

"Aunque siempre pensamos en nosotros, es cierto que el empate entre Portugal y Congo fue bueno para nosotros. Cumplimos con los tres puntos, ya a partir de mañana pensaremos en lo que viene", concluyó Díaz, mirando ya los próximos desafíos





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