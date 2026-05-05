Dólar al alza en Colombia: Alcanza máximos de marzo

El dólar continúa su tendencia alcista en Colombia, superando los 3.737 pesos y marcando un nuevo máximo desde marzo. Analistas atribuyen el movimiento a la decisión del Banco de la República de mantener estables las tasas de interés.

El valor del dólar en Colombia continúa mostrando una clara tendencia alcista durante la primera hora de negociación del martes 5 de mayo. Al inicio de la actividad bursátil, la divisa estadounidense se negoció a un promedio de 3.725,16 pesos colombianos, lo que implica un incremento de 17,58 pesos por encima de la Tasa Representativa del Mercado, TRM , actualmente ubicada en 3.721,36 pesos.

Este comportamiento refleja una presión compradora sobre el dólar, impulsada por diversos factores tanto internos como externos. Durante el comienzo de la jornada, el precio máximo alcanzado por el dólar fue de 3.737 pesos, un nivel que no se observaba desde el mes de marzo, lo que subraya la intensidad de la reciente apreciación.

En la sesión anterior, la moneda estadounidense experimentó un aumento de 70 pesos frente a la TRM vigente, consolidando así la tendencia positiva que ha caracterizado su comportamiento en las últimas semanas. Este incremento sostenido en el precio del dólar tiene implicaciones significativas para la economía colombiana, afectando variables como la inflación, el costo de las importaciones y la competitividad de las exportaciones.

David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, atribuye los movimientos observados en la última jornada a la decisión del Banco de la República de mantener sin cambios la tasa de interés de referencia. Según Cubides, la estabilidad en las tasas de interés generó una sorpresa en el mercado, lo que podría haber reducido el atractivo de Colombia como destino de inversión.

En sus palabras, la decisión del Banco de la República de no modificar las tasas de interés puede haber contribuido a que Colombia fuera percibida como menos atractiva en comparación con otras economías de la región, lo que a su vez impulsó la demanda de dólares y, por ende, su apreciación. Sin embargo, el economista enfatiza que esta situación podría ser transitoria, ya que los inversionistas tienden a reevaluar sus expectativas a mediano plazo, anticipando posibles cambios en la política monetaria del Banco de la República.

Cubides señala que existe una expectativa generalizada de que el Banco de la República podría retomar la senda de ajuste monetario en el futuro, lo que podría llevar a una disminución en la tasa de cambio. Esta perspectiva se basa en el análisis de las condiciones económicas actuales y en las proyecciones de inflación y crecimiento económico.

En este contexto, Cubides prevé una posible reducción en la tasa de cambio en el mediano plazo, lo que implicaría una depreciación del dólar frente al peso colombiano. Esta expectativa se fundamenta en la creencia de que el Banco de la República tomará medidas para controlar la inflación y estabilizar la economía, lo que podría generar una mayor confianza en los inversionistas y atraer capitales extranjeros.

No obstante, el economista advierte que la evolución del precio del dólar estará sujeta a diversos factores de incertidumbre, como la volatilidad de los mercados internacionales, los cambios en las políticas económicas de otros países y las tensiones geopolíticas. Por lo tanto, es importante monitorear de cerca estos factores para evaluar su impacto en el mercado cambiario colombiano.

La situación actual del dólar en Colombia requiere un análisis cuidadoso y una gestión prudente por parte de las autoridades económicas, con el objetivo de mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades que se presenten en el mercado cambiario. La estabilidad del tipo de cambio es fundamental para garantizar la estabilidad macroeconómica y promover el crecimiento sostenible de la economía colombiana.

El comportamiento del dólar también influye en las decisiones de inversión de las empresas y en el poder adquisitivo de los consumidores, por lo que es crucial mantenerlo bajo control





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