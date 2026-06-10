Dólar cierra con fuerte caída de 24,8 pesos en Colombia este 10 de junio de 2026

El dólar en Colombia cerró a la baja el 10 de junio de 2026, ubicándose en 3.550,200 pesos, una disminución de 24,8 pesos frente a la apertura de 3.575,00. El movimiento a la baja comenzó a las 9:20 de la mañana y se mantuvo durante la jornada. Analistas señalan factores como la inflación de mayo y el conflicto en el Medio Oriente como determinantes en la volatilidad del USDCOP, que podría fluctuar entre 3.520 y 3.580 pesos. Simultáneamente, el gobernador del Caquetá alertó sobre intimidaciones a líderes religiosos y un creador de contenido reveló detalles de su vida personal que generaron debate en redes.

Este 10 de junio de 2026, el dólar en Colombia experimentó un cierre a la baja significativo. Según el Banco de la República, la tasa de apertura fue de 3.575,00 pesos, pero la divisa estadounidense comenzó a disminuir su valor a partir de las 9:20 de la mañana, cerrando finalmente en 3.550,200 pesos.

Esto representó una pérdida de 24,8 pesos respecto al precio de apertura, un descenso considerable en el transcurso del día. El comportamiento del dólar se sitúa dentro de un rango de alta volatilidad observado durante la semana, impulsado por factores inflacionarios y geopolíticos que repercuten en los mercados emergentes.

Las casas de cambio en principales ciudades del país mostraron precios de compra y venta diferenciados: en Cali compraron a 3.550 pesos y vendieron a 3.700; en Cartagena compraron a 3.750 y vendieron a 3.980; y en Medellín compraron a 3.640 y vendieron a 3.760. Rodrigo Lama, chief business officer de Global66, analizó la semana como un período crucial determinada por dos variables principales: el dato de inflación (IPC) de mayo y la evolución del conflicto en el Medio Oriente.

Según su perspectiva, si el IPC modera su ritmo y el conflicto no se intensifica, las expectativas inflacionarias se descomprimirían, lo que favorecería a las monedas emergentes y mantendría el dólar en un rango entre 3.520 y 3.580 pesos. Además, resaltó el factor electoral colombiano como un elemento adicional que podría reforzar esta tendencia.

En contraste con la información financiera, el gobernador del Caquetá emitió una alerta sobre intimidaciones por parte de disidencias de alias Calarcá contra líderes religiosos, aprovechando el miedo y el silencio de las comunidades a pocos días de la segunda vuelta presidencial. Por otro lado, un creador de contenido generó controversia en redes sociales al revelar una condición en su relación personal, abriendo un debate entre sus seguidores.

Aunque estos dos últimos temas no están directamente relacionados con el dólar, forman parte del panorama noticioso del mismo día





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