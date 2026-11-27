El dólar colombiano retrocede a $3.502,13, muy por debajo de la TRM. Analistas evalúan si es toma de ganancias o entrada de capitales tras sesión irregular.

El dólar estadounidense abrió la jornada de este viernes en $3.502,13 pesos colombianos. Esta cotización se ubicó significativamente por debajo de la Tasa Representativa del Mercado ( TRM), la cual fue fijada en $3.630,89 para el día. La diferencia entre el precio de apertura y la tasa oficial alcanzó los $128,76, marcando un movimiento relevante en el mercado local.

Este comportamiento se registra después de una sesión anterior marcada por fuertes fluctuaciones. El jueves, el mercado operó bajo la modalidad Next Day debido al festivo de Acción de Gracias en Estados Unidos. Durante esa jornada, la divisa abrió en $3.534 y llegó a registrar un mínimo de $3.485, cerrando con un precio promedio de $3.511,51.

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Volatilidad en sesión Next Day

Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corfi, detalló las condiciones particulares de la jornada del jueves. Explicó que la modalidad Next Day funciona de corrido desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. Señaló que, en la mayoría de los casos, este tipo de mercado suele ser ilíquido, plano y con volatilidad ajustada.

No obstante, Acevedo resaltó que la sesión previa fue una excepción a la regla. Los datos muestran que el mercado registró una volatilidad de $65 y un volumen negociado de US$168 millones. El estratega consideró estas cifras como relevantes para una jornada con estas características operativas.

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¿Toma de ganancias o entrada de capitales?

El comportamiento observado este viernes será clave para determinar la naturaleza del retroceso actual. Los analistas están evaluando si la baja corresponde a una toma de utilidades tras varias jornadas al alza. También se busca verificar si refleja la entrada de flujos de capital al país.

En los primeros diez minutos de negociación de este viernes, el mercado registró 30 operaciones. El monto total movilizado en este periodo inicial fue de US$21.500, según los datos suministrados para la apertura. Este volumen bajo sugiere cautela inicial en la jornada.

Diferenciales de tasas y Carry Trade

Al comparar las monedas regionales con el índice DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de divisas, el analista notó una recuperación en Brasil y Colombia. Mientras tanto, otras monedas continuaron perdiendo terreno frente a la divisa estadounidense. Una explicación principal son las tasas de interés.

Brasil y Colombia ofrecen condiciones favorables para estrategias de carry trade. Esta estrategia aprovecha los diferenciales de tasas entre países para obtener rendimientos. Acevedo señaló que las tasas de referencia se ubican en 13,75% en Brasil y en 12,25% en Colombia.

Estas cifras contrastan marcadamente con otras economías. México reporta 6,25%, mientras que Chile y Perú registran 4,5%. En el ámbito global, Japón se sitúa en 1,25% y Suiza en 0%. Estos diferenciales influyen en la atracción de capitales hacia las monedas de mayor rendimiento.

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Panorama externo y divisas globales

El escenario externo mantiene niveles altos de aversión al riesgo. Las inquietudes sobre el sector de inteligencia artificial y la incertidumbre política en Estados Unidos marcan la agenda. Estos factores pueden favorecer la demanda de dólares como activo de refugio en momentos de inestabilidad.

En el mercado internacional, las principales divisas mostraron movimientos específicos frente al dólar. El euro cotizaba en 1,0961, la libra esterlina en 1,3133 y el yen japonés en 159,46. Estos niveles reflejan la dinámica global de liquidez y seguridad.

En América Latina, el peso mexicano se fortalecía hasta cotizar en 19,5136 unidades por dólar. El real brasileño también se recuperó, ubicándose en 5,6838, después de las pérdidas registradas en sesiones anteriores. La evolución de estas monedas será determinante para el peso colombiano.

Los flujos de capital y las expectativas sobre las tasas de interés continuarán vigentes. Los analistas observan si el peso colombiano mantiene su recuperación frente al dólar o si retoma la tendencia de depreciación de las últimas jornadas. La próxima sesión definirá la dirección del mercado cambiario en los próximos días.