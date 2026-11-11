Dólar colombiano alcanza nuevo máximo después de dato inflacionario de EE. UU.

El dólar en Colombia subió a $3.309,99 tras superar la inflación en Estados Unidos, marcando presión sobre el peso y requisitos técnicos para su trayectoria esta semana.

El dólar colombiano registró su punto más alto en la última semana, al tocar los US$3.309,99 el martes 10 de noviembre, una reacción directa al reporte de inflación que superó las expectativas de la comunidad financiera en Estados Unidos.

Detalles del movimiento del dólar

La divisa estadounidense avanzó US$27,45 en relación con la Tasa Representativa del Mercado, el índice que determina la cotización oficial en Colombia. El salto se produjo en un contexto de anticipación a posibles aumentos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal antes de concluir su ciclo anual de política monetaria.

Also read Estados Unidos cancela visita de JD Vance a Colombia

El miércoles 11 de noviembre, día festivo en Estados Unidos, el dólar abrió el mercado colombiano a US$3.292, cincuenta y siete centavos por debajo del valor de la TRM, que se mantuvo en US$3.297,07. En los primeros veinte minutos de negociación, el precio alcanzó US$3.295,62 tras diez transacciones ejecutadas, acercándose a un nivel crítico de resistencia.

Posiciones técnicas y análisis de Mauricio Acevedo

El estratega de derivados y divisas de Corfi, Mauricio Acevedo, explicó que el comportamiento del dólar se alinea con una tendencia alcista global, impulsada por la lectura de inflación de 0,4 % en Estados Unidos frente a la expectativa de 0,3 %. Bajo esta premisa, Acevedo delineó tres niveles de resistencia en US$3.310, US$3.330 y US$3.346, y tres soportes en US$3.288, US$3.268 y US$3.250.

Advertisement

El analista señaló además que los futuros vinculados a los principales índices bursátiles estadounidenses iniciaron el día al alza, lo que refleja un cambio de sentimiento entre los inversionistas, especialmente después de que los rendimientos de Tesoro a corto plazo cayeran más de 19 meses.

Impacto en el mercado internacional de divisas

El fortalecimiento del dólar también afectó a otras monedas: la libra esterlina cayó a 1,3324, el euro a 1,1136 y el yen japonés a 158,96 unidades por dólar. Este movimiento global se consolidó tras la publicación de la cifra inflacionaria y las declaraciones de la Reserva Federal de adoptar una postura más agresiva ante la inflación.

Repercusiones en el mercado de energía y el conflicto Oriente Medio

Los precios internacionales del petróleo se reactivaron parcialmente, con el crudo Brent subiendo 1,4 % a US$92,77 por barril y el WTI registrando un incremento de 0,9 % a US$86,80. Acevedo explicó que la estabilización de los precios tras una caída reciente se debe en gran parte a las tensiones crecientes entre Estados Unidos e Irán, que inflan la percepción de riesgo en los mercados de combustibles.

La situación geopolítica sigue manteniendo a los inversionistas alerta, pues cualquier señal de distensión en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán puede volver a impulsar la volatilidad de los energéticos y, por ende, la inflación en varias economías.