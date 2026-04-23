Dólar en Colombia Alcanza Mínimo de Cinco Años: ¿Qué Significa para la Economía?

El dólar en Colombia continúa su tendencia a la baja, alcanzando su nivel más bajo en cinco años. Analizamos las causas, implicaciones y reacciones en el mercado cambiario.

El valor del dólar en Colombia experimentó una notable depreciación este 23 de abril de 2026, alcanzando su nivel más bajo en los últimos cinco años.

La apertura del mercado encontró un dólar cotizando en 3.560,00 pesos, según el Banco de la República, mientras que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se situó en 3.568,88 pesos. Esta cifra representa una caída significativa en comparación con periodos anteriores, marcando una tendencia a la baja que ha persistido durante las últimas semanas. La última vez que la TRM se ubicó en un nivel similar fue el 23 de marzo de 2021, cuando se registró en 3.553,34 pesos.

Este descenso continuo del valor del dólar tiene implicaciones importantes para la economía colombiana, afectando tanto a importadores como a exportadores, así como a la inflación y la estabilidad financiera del país. La disminución de la TRM en 7.17 pesos con respecto al día anterior, y un decrecimiento del 0.95% si se compara con el jueves de la semana pasada (16 de abril de 2026), evidencian la fuerza de esta tendencia.

Analizando un periodo más amplio, la caída es aún más pronunciada: un decrecimiento del 3.67% si se toma como referencia la TRM de hace un mes (23 de marzo de 2026) y una disminución considerable de 714.34 pesos al comparar con la TRM de hace un año (23 de abril de 2025). Esta evolución del tipo de cambio refleja una combinación de factores internos y externos, incluyendo la política monetaria del Banco de la República, el comportamiento de la economía estadounidense, la confianza de los inversionistas y la dinámica del mercado internacional de divisas.

La fortaleza del peso colombiano frente al dólar puede ser atribuida a la mejora en las condiciones económicas del país, el aumento de las exportaciones y la entrada de capitales extranjeros. Sin embargo, también es importante considerar los riesgos asociados a esta apreciación, como la posible pérdida de competitividad de las exportaciones y el impacto en sectores económicos que dependen de las divisas. La reacción en las casas de cambio a lo largo del país ha sido inmediata.

En las primeras horas del 23 de abril, se reportaron las siguientes tarifas en las principales ciudades: en Cartagena, las casas de cambio compran dólares a 3.750 pesos y los venden a 3.980 pesos. Es crucial destacar que estas tarifas pueden variar ligeramente dependiendo de la entidad y la hora del día.

La continua disminución del valor del dólar ha generado expectativas de nuevas reducciones en los precios de los productos importados, lo que podría contribuir a controlar la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los consumidores. No obstante, los exportadores podrían enfrentar desafíos para mantener su competitividad en los mercados internacionales, especialmente aquellos que operan en sectores sensibles a las fluctuaciones del tipo de cambio.

El Banco de la República ha estado monitoreando de cerca la evolución del mercado cambiario y ha implementado medidas para garantizar la estabilidad financiera del país. Estas medidas incluyen intervenciones en el mercado de divisas, ajustes en la política monetaria y la comunicación transparente con los agentes económicos. La situación actual del dólar en Colombia es un reflejo de la complejidad de la economía global y la importancia de una gestión prudente de la política económica.

La capacidad del gobierno y el Banco de la República para adaptarse a los cambios en el entorno internacional y mantener la confianza de los inversionistas será fundamental para asegurar la estabilidad y el crecimiento económico del país. La volatilidad del mercado cambiario exige una vigilancia constante y una respuesta rápida ante cualquier señal de alerta.

Además de la evolución del dólar, otros eventos relevantes han captado la atención pública. En Ciudad de México, una exreina de belleza fue encontrada sin signos vitales en una vivienda en Polanco, desencadenando una investigación policial para esclarecer los hechos y determinar a los responsables. Las autoridades han identificado a varios sospechosos y están trabajando para reunir pruebas que permitan llevarlos ante la justicia.

Este trágico incidente ha generado consternación en la sociedad mexicana y ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y protección para las mujeres. Por otro lado, en el ámbito deportivo, el Barcelona ha confirmado que Lamine Yamal, una de sus jóvenes promesas, se perderá lo que resta de la temporada debido a una lesión.

Esta noticia representa un duro golpe para el equipo catalán, que contaba con el talento del joven delantero para afrontar los desafíos de la recta final de la temporada y el próximo Mundial. La lesión de Yamal también pone en duda su participación en el Mundial, lo que podría afectar las aspiraciones de la selección española.

Estos eventos, aunque distintos en su naturaleza, demuestran la diversidad de noticias que impactan la vida de las personas y la importancia de mantenerse informado sobre los acontecimientos que ocurren en el mundo





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