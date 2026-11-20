El dólar en Colombia cerró la semana con una fuerte alza, alcanzando un tope de $3.500 durante la negociación del viernes 20 de noviembre de 2026.

La divisa estadounidense experimentó una volatilidad significativa durante las jornadas del viernes 20 de noviembre de 2026, registrando un movimiento alcista sin precedentes en el contexto semanal. Durante la sesión bursátil, el dólar en Colombia tocó un máximo histórico intradiario de $3.500, marcando el punto más alto alcanzado por la moneda norteamericana frente al peso colombiano en el mes de noviembre.

Datos oficiales del cierre semanal

La entidad rectora de la política monetaria, el Banco de la República, fijó la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para la fecha del viernes 20 de noviembre de 2026 en $3.415,10. Este valor oficial representa el estándar utilizado para las conversiones bancarias y los instrumentos financieros derivados del mercado cambiario durante el período correspondiente.

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La trayectoria observada en el mercado local muestra una continuidad directa con las tendencias verificadas durante la semana anterior. Los operadores financieros han notado que la presión vendedora del peso colombiano se intensificó en los últimos días hábiles, consolidando una tendencia bajista en la moneda nacional que ha preocupado a los sectores importadores.

Factores macroeconómicos globales

El escenario internacional contribuyó decisivamente a este fenómeno cambiario. La inflación reportada en Estados Unidos para el mes de octubre se situó por encima de las expectativas consensuadas por los analistas del mercado. Este dato inesperadamente alto reforzó la percepción de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal, lo cual impulsó al alza el índice dólar (DXY).

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El fortalecimiento del índice DXY refleja la mayor atracción de los activos denominados en dólares estadounidenses frente a otras monedas globales. Esta dinámica extranjera ejerce una presión constante sobre las divisas emergentes, obligando al mercado de Colombia a ajustar sus precios de equilibrio rápidamente para absorber el impacto de los flujos de capitales.

Indicadores locales y desempeño del euro

En el panorama interno, los datos económicos presentados para el tercer trimestre muestran que el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia se reportó en una cifra específica que los economistas están evaluando en conjunto con el comportamiento cambiario. Este indicador de crecimiento económico interactúa directamente con la oferta y demanda de divisas, influyendo en las proyecciones de estabilidad para el resto del año fiscal.

Además del dólar, otras divisas principales también reflejaron esta tensión. El euro acompañó el salto generalizado de la moneda estadounidense y subió con fuerza frente al peso colombiano el viernes 20 de noviembre. Este movimiento同步 indica que la depreciación del peso no es un caso aislado frente al billete verde, sino parte de una debilidad más amplia de la moneda local en los mercados internacionales.