El dólar regresó a su senda bajista en Colombia tras dos semanas de subidas, cotizando cerca de $3.200 en medio de alta volatilidad y expectativas sobre la FED.

El tipo de cambio del dólar en Colombia regresó a su comportamiento bajista el martes, interrumpiendo una racha de doce jornadas consecutivas con tendencia alcista. Durante la sesión, la divisa estadounidense se mantuvo más cerca de la marca de $3.200, ubicándose en un contexto de víspera de alta demanda de consumo y ante las expectativas del mercado respecto a las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Detalles de la jornada y volatilidad cambiaria

A pesar de la tendencia general a la baja, el precio de la divisa estuvo marcado por una notable volatilidad. La moneda abrió la jornada con una disminución de $11,15 pesos frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se registró en $3.309,55. Al inicio de las operaciones, el precio alcanzó un mínimo de $3.320, mientras que el máximo registrado fue de $3.322.

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El volumen de operaciones durante la apertura reflejó una actividad moderada, con un total de 15 transacciones por un valor aproximado de $3,5 millones de dólares. Esta fluctuación inicial contrasta con la expectativa de estabilidad en un día previo a picos de consumo, lo que añade capas de complejidad a la negociación inmediata.

Factores externos y política monetaria de la FED

El peso colombiano ha mostrado una marcada volatilidad en medio de un escenario internacional cambiante, caracterizado por tensiones en el sector tecnológico y la incertidumbre sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. La atención del mercado se centra en las actas de la reunión del comité de la FED, que revelarán cómo los miembros evaluaron las presiones inflacionarias tras mantener las tasas de interés en el rango de 3,75% a 4% durante el mes de octubre.

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Los inversores aguardan con interés saber qué tan dispuestos están los reguladores a modificar su postura en la reunión de diciembre. Antes de la apertura de los mercados en esta jornada, también se publicarán los resultados financieros de las minoristas Lowe's, Target y TJX, datos que han sido determinantes para la fortaleza del dólar durante las últimas semanas.

Impacto en emergentes y debilidad del PIB local

En los últimos cinco días, la divisa había recuperado terreno frente a otras monedas globales, con ganancias que no se observaban desde hacía varios meses. Este dinamismo presionó a los mercados emergentes que venían mostrando buen desempeño. De hecho, en el último mes, las monedas que más se depreciaron fueron el real brasileño, que con corte al 17 de noviembre cayó más de 12%, seguido por el peso colombiano, con una pérdida acumulada del 4%.

A nivel local, el comportamiento del peso estuvo acompañado por indicadores económicos que reflejan los desafíos estructurales de la economía colombiana. Se dio a conocer que el Producto Interno Bruto (PIB) creció apenas un 0,5% en el tercer trimestre de 2026, marcando el peor resultado desde el primer trimestre de 2024 y situándose muy por debajo de las expectativas de los analistas, que proyectaban un crecimiento entre 0,8% y 2,2%.

Los expertos atribuyen esta debilidad económica a la tasa de interés del Banco de la República, que se mantiene en un 12,25%, en un contexto donde la inflación alcanza el 6,3%. Se anticipa que la entidad emisora mantendrá su postura restrictiva mientras los precios no muestren una tendencia clara y sostenida a la baja, lo que continúa influyendo en la valoración del tipo de cambio.

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Nuevas inversiones en Milagro Week Nueva York

Paralelamente a la dinámica cambiaria, durante la segunda jornada de Milagro Week, que se desarrolla en Nueva York, se anunciaron nuevos compromisos de inversión y financiamiento para Colombia. En este evento ya se han presentado más de 14 anuncios dirigidos a distintos sectores de la economía nacional, por un monto superior a los $35.000 millones de dólares.

Es importante aclarar que esta inyección de capital no se ejecutará de manera inmediata en su totalidad. La desembolsos se realizarán de forma gradual, dependiendo directamente de cómo evolucione el desarrollo económico del país y de la concreción de los proyectos anunciados, lo que representa una fuente potencial de estabilización a mediano plazo para la divisa local.