Dólar en Colombia: Precio de cierre del 24 de abril de 2026 y análisis del mercado

Conozca el precio exacto al que cerró el dólar en Colombia hoy, 24 de abril de 2026, según el Banco de la República. Análisis de la TRM, tarifas de compra y venta en las principales ciudades y otros eventos relevantes del día.

El valor del dólar en Colombia experimentó fluctuaciones significativas durante el día de hoy, 24 de abril de 2026, cerrando con una ligera tendencia al alza después de un período de relativa estabilidad.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Banco de la República, la jornada comenzó con una cotización de apertura de 3.551,00 pesos colombianos. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) alcanzó los 3.560,62 pesos, marcando el nivel más bajo observado en los últimos cinco años, lo que refleja una fortaleza del peso colombiano frente a la moneda estadounidense.

Sin embargo, esta tendencia a la baja no se mantuvo constante a lo largo del día, y el dólar experimentó un movimiento ascendente que culminó con un precio de cierre de 3.557,00 pesos. Esto representa un incremento de 6 pesos en comparación con el precio de apertura, indicando una reversión parcial de la tendencia inicial. Este comportamiento del dólar es crucial para la economía colombiana, afectando directamente el costo de las importaciones, la inflación y la competitividad de las exportaciones.

La volatilidad observada subraya la importancia de monitorear de cerca las condiciones del mercado cambiario y los factores que influyen en la tasa de cambio. La intervención del Banco de la República, las políticas económicas del gobierno y los eventos internacionales son elementos clave que pueden impactar el valor del dólar en el futuro cercano. Las tarifas de compra y venta de dólares en las principales casas de cambio del país muestran variaciones significativas dependiendo de la ciudad.

En Cali, las casas de cambio ofrecen un precio de compra de 3.520 pesos y un precio de venta de 3.650 pesos. En Cartagena, los precios son más elevados, con 3.750 pesos para la compra y 3.980 pesos para la venta. Medellín también presenta diferencias, aunque los valores específicos no se detallan en la información proporcionada.

Estas diferencias en las tarifas reflejan las condiciones locales del mercado, la competencia entre las casas de cambio y los costos operativos de cada una. Es importante que los ciudadanos comparen los precios en diferentes casas de cambio antes de realizar una transacción para obtener la mejor tasa posible. La TRM ha mostrado una evolución a lo largo de la semana, con un valor de 3.576,05 pesos el miércoles 22 de abril de 2026.

Esta fluctuación semanal demuestra la dinámica del mercado cambiario y la necesidad de estar al tanto de las últimas noticias y análisis económicos. La fortaleza del peso colombiano en los últimos días ha sido impulsada por varios factores, incluyendo la mejora de los términos de intercambio, el aumento de las exportaciones y la confianza de los inversionistas en la economía colombiana.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta situación puede cambiar rápidamente en función de los eventos internacionales y las políticas económicas del gobierno. Paralelamente a la evolución del dólar, otros acontecimientos relevantes han captado la atención pública. El nombramiento de María Eugenia Garzón como gerente de la Caja de Honor ha generado fuertes cuestionamientos debido a su cercanía con el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

El exviceministro de Defensa, Gustavo Niño, ha expresado su preocupación por esta situación, sugiriendo un posible conflicto de intereses. Este tipo de controversias pueden afectar la confianza en las instituciones públicas y la transparencia en la gestión de los recursos del Estado. Es fundamental que se realicen investigaciones exhaustivas para esclarecer cualquier duda y garantizar la integridad del proceso.

Además, en el ámbito deportivo, la selección brasileña de fútbol enfrenta nuevas preocupaciones debido a las lesiones de varios jugadores clave, incluyendo la confirmada baja de Rodrygo para el Mundial y la incertidumbre sobre la participación de Neymar. Estas bajas podrían afectar significativamente las posibilidades de Brasil de obtener el título en el torneo. La combinación de estos eventos económicos, políticos y deportivos crea un panorama complejo y dinámico que requiere un análisis cuidadoso y una toma de decisiones informada.

La situación del dólar, en particular, seguirá siendo un factor clave para la economía colombiana en los próximos meses, y su evolución dependerá de una serie de factores internos y externos





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