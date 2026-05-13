Dólar en Colombia subía y alcanzó nivel más alto en dos meses, creando preocupación en mercados y ciudadanos

El dólar en Colombia se apreció por encima de un máximo de dos meses en mayo de 2026, impulsado por la volatilidad de los mercados y la cautela de los inversores. La divisa estadounidense cerró la jornada en $3.794,93, frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.775,07, alcanzando un valor máximo desde el 9 de marzo.

El dólar en Colombia aumentó nuevamente y alcanzó su nivel más alto en más de dos meses el 13 de mayo de 2026, generando atención en los mercados y entre los ciudadanos.

La divisa estadounidense cerró la jornada en $3.794,93, lo que significaba un incremento de $19,86 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy se ubicó en $3.775,07. Con este movimiento, el dólar alcanzó niveles que no se observaban desde el pasado 9 de marzo de 2026, cuando finalizó en $3.795,55. Aunque el alza no fue abrupta, sí refleja una tendencia de recuperación del dólar durante las últimas semanas.

Además, el comportamiento de la divisa mostró otros datos importantes, como su comparación con días anteriores y meses anteriores, presentando un incremento en su valor entre ellos. Sin embargo, aún se mantiene por debajo de los niveles registrados hace un año. Los expertos del mercado sugieren que este comportamiento reciente responde a factores externos como la volatilidad de los mercados internacionales, los movimientos del petróleo y la cautela de los inversionistas frente a las decisiones económicas de Estados Unidos





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