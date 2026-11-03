Dólar en Colombia sube a $3.237 ante incertidumbre electoral en EE.UU.

El dólar cerró en $3.237,14 en Colombia impulsado por la volatilidad en Estados Unidos, donde el 65% desaprueba la gestión económica de Donald Trump.

El tipo de cambio del dólar en Colombia cerró en $3.237,14, registrando un aumento de $54,15 frente a la Tasa Representativa del Mercado ( TRM), que se ubicó en $3.182,99. Esta revalorización de la divisa norteamericana se produce en un contexto de alta incertidumbre global, donde las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos concentran la atención de los mercados financieros. Estos comicios son determinantes para definir la composición del Congreso y sus decisiones económicas, fiscales y regulatorias podrían influir directamente en el comportamiento del dólar a nivel internacional.

Impacto de Donald Trump y encuestas económicas

La percepción pública sobre la gestión económica del presidente Donald Trump está afectando la confianza de los inversionistas. Una encuesta de CNBC reveló que 65% de los consultados desaprueba el manejo económico de Donald Trump, mientras que 80% calificó la situación económica en Estados Unidos como mala o regular. Este descontento interno se suma a la volatilidad de los mercados emergentes, donde Colombia no es la excepción. Los inversionistas evalúan cuidadosamente cómo los resultados electorales en Washington podrían alterar las políticas de interés y comercio global.

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Indicadores macroeconómicos de Estados Unidos

El comportamiento de la moneda también está marcado por los indicadores económicos recientes de Estados Unidos. El viernes, el dólar había cerrado en $3.183,40, después de conocerse que el Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense creció 3,4%, superando el 2,2% del periodo anterior. A este crecimiento económico se sumó el aumento de la inflación anual subyacente. El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) pasó de 3% a 3,1%, lo que indica una presión inflacionaria persistente en la economía americana.

Dinámica del mercado cambiario en Colombia

Durante la jornada, la divisa registró un precio mínimo de $3.216,50 y un máximo de $3.255. Además, se negociaron US$1.054 millones en 1.210 operaciones en el mercado cambiario nacional. Esta liquidez refleja la actividad intensa de los agentes económicos ante la expectativa de mayores tasas de interés. Los traders ajustan sus posiciones conforme llegan los datos de inflación y crecimiento, buscando proteger sus carteras de la incertidumbre política global.

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Análisis técnico de Corficolombiana

Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, explicó que octubre dejó un balance negativo para la divisa norteamericana. Según señaló, el dólar comenzó ese periodo en $3.298 y terminó en $3.194, es decir, $104 menos. Durante el mes, la cotización tuvo una fluctuación de $216. Acevedo agregó que las alzas registradas al cierre de octubre respondieron a la expectativa del mercado de que las tasas de interés aumentarían 25 puntos básicos, una decisión que finalmente no se concretó.

Perspectivas regionales y futuras cotizaciones

En el contexto regional, los analistas destacaron que, pese a las presiones de compra sobre las monedas de México y Brasil, estas divisas mantienen su fortaleza. En Colombia, el dólar ha registrado movimientos en un rango de entre $3.200 y $3.220. Los expertos advierten que, si supera ese nivel, podría avanzar hacia los $3.400. Este escenario de ruptura de rango genera preocupación entre los importadores y consumidores locales que buscan estabilidad en los precios.

Factores internos y presión inflacionaria

A este panorama externo se suman factores internos que presionan al alza el tipo de cambio. La propuesta de Ley de Rescate del Gobierno de Abelardo de la Espriella plantea llevar al 19% el IVA de productos como el café y el azúcar. Esta medida tributaria ha generado debates sobre su impacto en la canasta básica. Además, influye la persistencia de la inflación, que llegó a una variación anual de 6,29% en septiembre, erosionando el poder adquisitivo.

Consecuencias para el consumidor colombiano

La convergencia de factores externos e internos crea un escenario complejo para la economía colombiana. Los ciudadanos deben enfrentar un dólar más caro junto con una inflación que no muestra signos de desaceleración rápida. Las decisiones del Congreso colombiano sobre la reforma tributaria y las expectativas de la Reserva Federal en Estados Unidos serán claves en los próximos meses. La población espera que las medidas gubernamentales logren estabilizar los precios y reducir la brecha entre la tasa oficial y el mercado paralelo.