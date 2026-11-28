El dólar cierra por encima de $3.500 en Colombia. La TRM subió 1,08% a $3.630,89 por la Ley de Rescate y decisiones de la Reserva Federal.

El mercado cambiario en Colombia registró un movimiento alcista notable el 27 de noviembre, cuando la divisa estadounidense operó con un valor de $3.498,46 en el mercado financiero. Sin embargo, esta cifra no reflejó los costos reales para los ciudadanos, ya que las casas de cambio ubicadas en el país fijaron precios de referencia significativamente más altos. En estos establecimientos comerciales, el tipo de compra se situó en $3.550, mientras que el precio de venta alcanzó los $3.600.

Estos valores específicos en el sector minorista del cambio no son uniformes, pues cada establecimiento financiero ajusta sus tarifas diarias según las condiciones particulares de oferta, demanda y disponibilidad de efectivo en sus bóvedas. Este comportamiento refleja la tensión entre el mercado institucional y la demanda real de los usuarios finales que buscan divisas para transacciones urgentes o ahorro.

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Mecanismo de la TRM y fluctuaciones semanales

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), que es la cifra oficial certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, se ubicó en COP 3.630,89 durante este periodo. Este valor permaneció idéntico al registrado el jueves 26 de noviembre, día festivo en el país que impidió la realización de sesiones normales de negociación en el mercado interbancario tradicional.

Al comparar la TRM actual con la del miércoles 25 de noviembre, cuando la tasa oficial fue de COP 3.592,03, se evidencia un aumento de COP 38,86. Esta variación representa un incremento porcentual del 1,08%, una cifra significativa que demuestra la presión inflacionaria sobre el valor de la moneda local. La Superintendencia Financiera utiliza este indicador como el estándar para calcular el valor de las transacciones financieras y obligaciones de deuda indexadas al dólar.

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Factores internos de la Ley de Rescate

Uno de los detonantes principales de esta revalorización del dólar fue la aprobación de la Ley de Rescate Económico, la cual pasa actualmente a plenarias en el Congreso de la República. La discusión de esta normativa ha generado expectativas sobre el impacto fiscal futuro, lo que ha influenciado directamente en la percepción de riesgo de los inversores. Los cambios propuestos en la ley son monitoreados de cerca por los agentes económicos, ya que afectan la estabilidad de las cuentas públicas.

Además, la incertidumbre política se combina con la espera por decisiones monetarias clave. El 9 de diciembre, la Reserva Federal de Estados Unidos (The Fed) tomará una decisión crucial sobre sus tasas de interés. Este organismo ya había subido sus tasas en septiembre a un rango de 3,75% a 4% y las mantuvo igual en octubre. Las estimaciones del mercado señalan que hay altas probabilidades de que se produzca otro aumento en esta reunión, lo que fortalecería aún más al dólar frente al peso colombiano.

Incertidumbre por el crudo y Colcap

La caída en los precios del petróleo también impacta negativamente los ingresos de divisas para Colombia, ya que el país es un exportador neto de crudo. El crudo de referencia WTI cotizó en US$83,33 y el Brent en US$90,76, cifras que representan una baja respecto a niveles anteriores. Según el informe del 13 de noviembre de la Agencia Internacional de la Energía, se prevé que entre octubre y diciembre la oferta mundial de crudo supere a la demanda, una situación inédita desde el inicio de la guerra en Irán a finales de febrero.

En el mercado local de valores, el índice Colcap cerró en 2.407,98 unidades, reflejando la correlación entre la fortaleza del dólar y el desempeño bursátil. Mientras el mercado de cambio espera la definición de la tasa de interés del Banco de la República el 18, los analistas advierten que la convergencia de factores internos y externos mantendrá la presión al alza sobre el tipo de cambio en las próximas semanas.