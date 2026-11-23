El dólar colombiano cerró en $3.506,54 el 23 de noviembre de 2026, impulsado por expectativas de la Reserva Federal y el volumen de $1.308 millones negociados.

El tipo de cambio en Colombia registró un cierre alcista durante la jornada del lunes 23 de noviembre de 2026, ubicándose en $3.506,54 pesos. Este precio significó superar la barrera psicológica de los $3.500 y enfrentar las expectativas del mercado respecto a las decisiones monetarias próximas de la Reserva Federal de Estados Unidos.

La divisa estadounidense experimentó un incremento de $44,62 frente a la Tasa Representativa del Mercado vigente para el día, la cual se mantuvo estable en $3.461,92. Esta cifra refleja una continuidad en la presión de valoración del peso colombiano frente al billete verde, un fenómeno que los analistas vinculan directamente con la incertidumbre global.

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Detalles de la cotización y volumen de operaciones

Durante la sesión de negociación, el mercado cambiario colombiano registró alta volatilidad intradiaria. La moneda alcanzó su precio máximo de $3.538,10, mientras que su valor mínimo se situó en $3.473. Estos movimientos ocurrieron en un contexto de liquidez sólida, donde la actividad financiera se intensificó.

Los datos oficiales del sistema cambiario revelan que se ejecutaron un total de 1.296 transacciones en la jornada. El volumen total negociado ascendió a US$1.308 millones, lo que indica un flujo importante de capital y una participación activa de los agentes económicos en la demanda de divisas.

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Diferencia respecto al cierre de la semana anterior

El resultado de este lunes representa un aumento de $43,36 con respecto al cierre del viernes anterior. La moneda estadounidense finalizó las negociaciones del viernes en $3.463,18, un nivel que ya había reactivado las expectativas de los operadores sobre una posible tendencia alcista sostenida.

El hecho de que el precio haya terminado la primera jornada de la semana por encima de los $3.500 confirma la resistencia de la divisa internacional. Este comportamiento consolida la posición del dólar como activo de referencia en un entorno donde los mercados locales ajustan sus posiciones ante señales externas.

Retroceso global del índice del dólar

Mientras en Colombia la divisa cerró al alza, en los mercados internacionales el dólar registraba una ligera caída tras haber alcanzado su nivel más alto en los últimos 19 meses. El índice del dólar estadounidense, que mide el desempeño de la moneda frente a una canasta de seis divisas principales, descendió un 0,2 % hasta situarse en 103,6 puntos.

Este movimiento permitió que el indicador se alejara del máximo registrado el jueves anterior, fecha en la que alcanzó su pico más elevado desde abril de 2025. La caída se produjo antes del anuncio de los aranceles estadounidenses conocidos como el Día de la Liberación, los cuales habían generado inicialmente una reacción fuerte en los mercados.

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Expectativas sobre las tasas de la Reserva Federal

Las expectativas sobre la política monetaria estadounidense continuaron influyendo decisivamente en el comportamiento del dólar. Durante las últimas semanas, los inversionistas reaccionaron a los mensajes de la Reserva Federal sobre la posibilidad de mantener una política restrictiva. Sin embargo, las preocupaciones relacionadas con el crecimiento económico comenzaron a modificar las perspectivas de los operadores.

Los analistas del banco OCBC explicaron este cambio de narrativa en una nota detallada. Señalaron que hace dos semanas, la retórica agresiva de la Reserva Federal impulsó al alza los rendimientos y fortaleció el dólar. No obstante, advirtieron que durante la última semana, la crisis de las tasas de interés se transformó en una crisis de crecimiento para la economía estadounidense.

Impacto en los mercados y próximos pasos

Este escenario refleja la atención centralizada de los mercados en las próximas decisiones de la Reserva Federal y las perspectivas de crecimiento. Los operadores están ajustando sus posiciones mientras reducen las expectativas sobre un aumento considerable de las tasas de interés durante la reunión del próximo mes.

El cierre por encima de los $3.500 en Colombia inicia la semana con la moneda estadounidense en una posición fuerte localmente, a pesar del retroceso global del índice. El mercado permanece atento a las señales económicas de Estados Unidos para determinar la dirección futura del tipo de cambio y su impacto en la inflación interna.