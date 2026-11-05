Dólar se cotiza en $3.213 el 5 de noviembre con presión por elecciones en EE.UU.

El dólar cierra en $3.213 el 5 de noviembre. La divisa reacciona a resultados electorales en EE.UU. y datos de inflación del Banco de la República en Colombia.

El peso colombiano registró fluctuaciones moderadas el miércoles 5 de noviembre, con el dólar estadounidense cotizando en $3.213 a las 9:00 a. m. Este valor refleja una variación mínima de $7,88 respecto a la Tasa de Representatividad Monetaria (TRM) del día, la cual se fijó en $3.221,19. Los analistas del mercado cambiario habían anticipado que la divisa se mantendría por encima de la barrera de los $3.200, con un escenario posible de baja hasta los $3.165.

Volatilidad y Proyecciones del Tipo de Cambio

Durante la sesión comercial, la cotización del dólar experimentó movimientos laterales, alcanzando un mínimo de $3.208 y un máximo de $3.216,99. Esta estabilidad relativa contrasta con la incertidumbre previa generada por los datos macroeconómicos internacionales. El mercado permanecía atento a la publicación de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos, información que se difundió a las 8:30 a. m. Esta cifra es considerada un indicador preliminar clave para los datos de empleo que se conocerían el día siguiente.

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La dinámica reciente del tipo de cambio ha estado estrechamente ligada a los resultados electorales en Estados Unidos. El martes 4 de noviembre, la divisa presentó comportamientos al alza impulsada por las expectativas del mercado. Sin embargo, el miércoles 5, el dólar retrocedió como respuesta directa a la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio término. Esta caída inicial marcó un punto de inflexión en la sesión, aunque la divisa finalmente se estabilizó en niveles superiores a los $3.200.

Impacto Político en los Mercados Financieros

Los analistas financieros han interpretado la victoria demócrata del 4 de noviembre como un factor que ejerce presión sobre el presidente Donald Trump para considerar un cese en los conflictos en Medio Oriente. De acuerdo con las percepciones de los expertos, el propio Trump reconoció que la situación en dicha región había contribuido a su derrota electoral. Este reconocimiento político ha influido en la percepción de riesgo global, afectando indirectamente las monedas emergentes como el peso colombiano.

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Paralelamente a los movimientos políticos, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense continuaron su tendencia a la baja. El bono del Tesoro a 10 años se ubicó cercano al 4,87%, mientras que los títulos a 30 años registraron una cotización en 5,26%. Estas cifras reflejan la reevaluación de los activos seguros por parte de los inversionistas internacionales tras los resultados electorales, creando un entorno de incertidumbre que trasciende las fronteras de Estados Unidos.

Posturas de Expertos y Contexto Regional

Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados en Corficolombiana, ha señalado que estos movimientos cotidianos "siguen ratificando el movimiento lateral de mediano plazo". Su análisis enfatiza que la divisa no ha demostrado una tendencia clara de fuerte apreciación o depreciación a corto plazo. Esta postura contrasta con las predicciones previas que sugerían un rango de operación entre $3.120 y $3.300 para el mes de noviembre, lo que indica una volatilidad contenida pero presente.

En el contexto de América Latina, el dólar mostró fortaleza relativa frente a otras monedas. La divisa se mantuvo sólida contra el peso mexicano y operó por encima del real brasileño. Los analistas de mercado consideran que, por el momento, no se esperan cambios drásticos en la tendencia regional. Esta estabilidad relativa en la región permite a los mercados locales absorber los choques externos sin experimentar una fuga de capitales masiva, aunque la presión del dólar sigue siendo un factor de monitoreo constante.

Reacción de la Inflación y Activos Globales

En Colombia, el mercado reaccionó también a los datos publicados por el Banco de la República el miércoles 5. La entidad monetaria estimó que la inflación al cierre del año ascenderá al 7,1%. Además, proyectó una desaceleración significativa hacia el 4,8% en 2027. Estas cifras influyeron en la percepción de los agentes económicos locales, quienes ajustaron sus posiciones ante la expectativa de una lenta normalización de los precios en el mediano plazo.

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A nivel global, las bolsas de valores mostraron respuestas mixtas tras el repunte previo de Wall Street. Los futuros del índice Dow Jones operaron al alza con un incremento del 0,5%. En contraste, el futuro del S&P 500 registró una leve caída del 0,1%. Esta divergencia entre los principales índices bursátiles refleja la cautela de los inversionistas en un escenario de transición política y datos económicos recientes.

El sector de las criptomonedas mantuvo una tendencia bajista durante la jornada. Bitcoin cotizó en US$80.361,26, Ether en US$2.417,19 y Solana en US$96,86. La debilidad en los activos digitales coincide con la incertidumbre en los mercados tradicionales y la fortaleza relativa del dólar. Los inversionistas en estos activos digitales parecen estar adoptando una postura de espera ante la falta de claridad en la dirección de los mercados financieros globales.