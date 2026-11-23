La divisa estadounidense cerró en $3.501 en Colombia, impulsada por la incertidumbre en Oriente Medio y ajustes en las expectativas de política monetaria de la Fed.

El dólar colombia no experimentó una nueva escalada bursátil al superar la barrera de los $3.500 en el mercado local, consolidando su cotización más alta en lo que va del año. Esta división alcanzó un precio de apertura de $3.501, lo que representa un incremento de $39,08 frente a la Tasa Representativa del Mercado ( TRM). Para este lunes, la TRM se registró en $3.461,92, marcando la referencia oficial para las operaciones cambiarias del país.

Este movimiento financiero ocurre en un contexto donde la divisa estadounidense comienza a perder terreno en los mercados internacionales. La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha generado un ajuste en las expectativas de los inversionistas respecto a sus próximas decisiones de política monetaria. En el mercado local, el precio máximo registrado durante las primeras operaciones fue de $3.501, con tres transacciones que sumaron un monto cercano a US$1 millón.

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Evolución de la Tasa Representativa

El dólar cerró la jornada del viernes en $3.463,18, una cotización que dejó a la moneda estadounidense cerca de recuperar el nivel de los $3.500 y reactivó la posibilidad de una tendencia alcista sostenida en el mercado cambiario colombiano. El comportamiento actual del dólar responde a la presión de la demanda local y a la interpretación de los agentes económicos sobre el entorno macroeconómico global.

La recuperación del valor del dólar frente al peso colombiano refleja la vulnerabilidad de la divisa local ante shocks externos. Los analistas señalan que este repunte no es aislado, sino parte de una dinámica que ha caracterizado los últimos meses, donde la incertidumbre sobre la inflación y las tasas de interés ha obligado a los inversionistas a buscar refugio en activos seguros.

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Análisis del Índice DXY y la Fed

A nivel internacional, el índice del dólar (DXY), que mide su fortaleza frente a una canasta de seis divisas principales, retrocedió un 0,2% hasta ubicarse en los 103,6 puntos. Esta caída aleja al indicador de su máximo histórico, alcanzado el jueves anterior, el cual había sido el nivel más alto desde abril de 2025. El ajuste responde a que los operadores han reducido sus apuestas sobre la probabilidad de que la Reserva Federal aplique un incremento significativo de las tasas de interés en su próxima reunión.

Hace dos semanas, la postura restrictiva de la Fed había impulsado los rendimientos de los bonos estadounidenses y fortalecido al dólar frente a otras monedas de economías desarrolladas. Sin embargo, las preocupaciones emergentes sobre el crecimiento económico global han comenzado a modificar las expectativas de los inversionistas. Analistas de OCBC destacaron en una nota reciente que la crisis de las tasas de interés se ha transformado en una crisis de crecimiento durante la última semana.

Impacto de la Tensión en Oriente Medio

En el mercado de materias primas, los precios internacionales del petróleo registraron descensos al comienzo de la semana, mientras los inversionistas evaluaban los riesgos sobre el suministro de crudo desde Oriente Medio. Los futuros del Brent bajaron US$0,60, equivalente a un 0,65%, hasta los US$91,97 por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) retrocedió US$0,49, o un 0,59%, hasta los US$82,92.

A pesar de esta corrección inmediata, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa generando incertidumbre sobre la disponibilidad de petróleo en los mercados internacionales. Durante la semana anterior, ambos referenciales habían acumulado pérdidas significativas: el Brent cayó un 4% y el WTI, un 5%. La persistencia del conflicto geopolítico mantiene la presión sobre los flujos de energía globales.

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Riesgos Logísticos y Estrategias Futuras

El domingo, el movimiento hutí, alineado con Irán, afirmó haber atacado una refinería en Arabia Saudita. Además, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó sobre varios ataques contra embarcaciones en el golfo Pérsico y cerca del estrecho de Ormuz durante el fin de semana. Este corredor marítimo es estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos, por lo que cualquier interrupción puede afectar los flujos internacionales.

Tamas Varga, analista de PVM, señaló que sería irresponsable concluir que el petróleo se suministrará ahora de forma ininterrumpida y en grandes volúmenes, destacando que los ataques iraníes contra buques que transitan por el estrecho de Ormuz están pasando factura. La tensión también se extendió a Baréin, donde un ataque iraní alcanzó una instalación industrial civil. La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber lanzado misiles y drones contra posiciones militares estadounidenses en ese territorio.