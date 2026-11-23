El dólar cerró en $3.506 en Colombia mientras el peso depreciaba. Analistas señalan la inflación de EE.UU. y las tasas de la Fed como motores clave del escenario actual.

El peso colombiano ha experimentado una nueva y significativa pérdida de valor frente a la divisa estadounidense, ubicándose entre las monedas emergentes con las mayores depreciaciones del momento. La cotización del dólar superó la barrera psicológica de los $3.500, un nivel que no se registraba desde hace cinco meses, en medio de una alta incertidumbre en los mercados financieros internacionales. Desde el 5 de noviembre, el precio de la moneda norteamericana ha aumentado más de $236, lo que ha provocado que el peso haya registrado una de sus caídas diarias más pronunciadas desde abril de 2025.

Cierre de mercado y cifras del dólar

En la jornada más reciente, la divisa estadounidense cerró su cotización en $3.506,54, registrando un incremento de $44,62 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM). Esta TRM se ubicó en $3.461,92 durante el mismo periodo. Durante las sesiones de negociación, la moneda llegó a alcanzar un máximo de $3.538,10 y un mínimo de $3.473, reflejando la volatilidad presente en la plaza.

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La actividad en el mercado de cambios fue intensa, con un total de 1.296 transacciones ejecutadas por un valor de US$1.308 millones. Este volumen de operaciones evidencia la presión constante que ejercen los agentes económicos al gestionar sus posiciones frente a la apreciación continua del dólar, un fenómeno que está impactando directamente en el cálculo de costos para importadores y consumidores finales.

Desempeño regional y comparación con otras monedas

La depreciación del peso colombiano no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia más amplia observada en las divisas de mercados emergentes. De acuerdo con un informe detallado de Visión Davivienda, durante la semana anterior la mayoría de las monedas de la región cerraron con pérdidas. El peso colombiano encabezó estas pérdidas con una depreciación acumulada del 2,10%, lo que lo sitúa en la parte más baja del ranking regional para el periodo analizado.

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Seguido por la moneda colombiana, el peso argentino experimentó un retroceso del 0,93%, mientras que el peso chileno registró una caída del 0,88%. También se observaron desvalorizaciones en otras divisas importantes de la región y el mundo, incluyendo el zloty polaco (0,57%), el won surcoreano (0,53%) y el peso mexicano (0,43%). Este patrón sugiere un debilitamiento generalizado frente al dólar, impulsado por factores macroeconómicos globales que afectan la apetencia por activos de riesgo.

Fuerzas internacionales y decisiones de la Reserva Federal

Por el contrario, no todas las monedas emergentes mostraron debilidad. El real brasileño no presentó variaciones en un día festivo en ese país, lo que limita la comparabilidad directa en ese instante específico. En contraste, la rupia india se apreció un 0,67%, el renminbi chino avanzó un 0,31% y el rublo ruso subió un 0,18%. Estas divergencias indican que, aunque el dólar es fuerte, la resiliencia de sus divisas de competencia varía según los fundamentos económicos locales de cada nación.

Para entender este movimiento, es fundamental analizar el índice DXY, que mide el comportamiento del dólar frente a una canasta de seis monedas internacionales principales. Este índice retrocedió un 0,2% hasta los 103,75 puntos, después de haber acumulado ocho sesiones consecutivas de avances. Esta pausa en la subida del DXY sugiere que, aunque el dólar mantiene su fortaleza relativa, el ritmo de apreciación ha comenzado a encontrar algo de resistencia o estabilización técnica en los mercados globales.

Perspectivas futuras y expectativas de tasas de interés

Gregorio Gandini, destacado analista de mercados, sostiene que la cotización del peso colombiano está alineada con el fortalecimiento internacional del dólar, impulsado principalmente por las expectativas sobre las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Según su análisis, el índice DXY refleja un movimiento importante de fortalecimiento de la divisa estadounidense, en buena medida debido a las apuestas del mercado sobre nuevos incrementos en las tasas de interés.

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Gandini señaló que, para la reunión de la Fed programada para el 9 de diciembre, el 98% del mercado daba por descontado un aumento de 25 puntos básicos. Esta casi unanimidad en las expectativas refuerza la postura dura de la política monetaria en Estados Unidos, lo que tiende a atraer capitales hacia el dólar en busca de mayores rendimientos seguros. Este flujo de capital ejerce una presión adicional hacia abajo sobre las monedas emergentes como el peso colombiano.

A este panorama se sumó un dato crucial: la inflación de Estados Unidos correspondiente a septiembre, que sorprendió al alza al ubicarse en 3,7%. Esta cifra, publicada el 14 de octubre, reforzó las expectativas de mayores tasas de interés y contribuyó decisivamente a respaldar la cotización del dólar en los mercados globales. Los datos de inflación persistentemente altos obligan a la Fed a mantener su postura restrictiva, lo que prolonga la debilidad de otras monedas frente al dólar en el corto y mediano plazo.

No obstante, el escenario internacional también mostró algunas señales de cambio que podrían moderar la volatilidad. El lunes, el dólar retrocedía desde su nivel más alto de los últimos 19 meses, mientras los operadores reducían sus apuestas sobre la posibilidad de que la Reserva Federal aplicara un incremento contundente de las tasas de interés en su reunión del mes siguiente. Esta disminución en la intensidad de las expectativas de agresividad monetaria podría indicar que el pico de la fortaleza del dólar se ha alcanzado o está cerca, ofreciendo un posible techo al alza del tipo de cambio en Colombia.