El dólar cerró en $3.526,67 en Colombia tras superar los $3.500. El repunte global se debe al optimismo por Nvidia, Inteligencia Artificial y las expectativas sobre las tasas de la Reserva Federal.

La divisa estadounidense registró un alza significativa en el mercado cambiario colombiano durante la jornada del martes, posicionándose en niveles no vistos en casi dos años. El dólar cerró su operación diaria en $3.526,67, lo que implica un incremento de $20,75 puntos respecto a la Tasa Representativa del Mercado ( TRM). Esta tasa fue establecida previamente en $3.505,92, marcando un punto de referencia claro para la valoración oficial de la moneda extranjera en el país.

El movimiento ascendente no fue aislado, sino que formó parte de una tendencia global impulsada por el renovado entusiasmo en el sector tecnológico. Específicamente, la reincorporación de Jensen Huang como presidente ejecutivo de Nvidia actuó como un catalizador fundamental para el optimismo de los inversionistas. Este evento corporativo reforzó la percepción de que el sector de Inteligencia Artificial continúa siendo un motor de crecimiento robusto para los mercados financieros internacionales.

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Factores Globales Impulsan el Repunte

En los mercados internacionales, el comportamiento de la divisa norteamericana estuvo respaldado por expectativas macroeconómicas sobre Estados Unidos. Los analistas consideran que un mayor dinamismo económico en el país podría llevar a la Reserva Federal (Fed) a mantener una política monetaria restrictiva por más tiempo. Esta perspectiva fortalece la demanda del dólar como activo refugio, especialmente en momentos de volatilidad en las acciones tecnológicas, aunque el sector sigue mostrando señales de fuerza.

Además de la influencia de Nvidia, la valoración del dólar ha acumulado una valorización cercana al 2,3% en lo corrido del mes de noviembre. Este desempeño lo encamina a registrar su mejor resultado mensual en una década, según los datos reportados. El índice dólar, que mide la moneda frente a una cesta de divisas internacionales, registró un leve retroceso a 104,26 unidades, tras haber alcanzado 104,53 el lunes, su nivel más alto desde marzo de 2025.

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Posiciones de Stakeholders y Expectativas de la Fed

Los agentes del mercado están ajustando sus estrategias basándose en las señales de la Reserva Federal. Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores descuentan prácticamente de manera plena un incremento de 25 puntos básicos por parte de la entidad monetaria en su próxima reunión. Esta expectativa refleja un consenso amplio sobre la dirección de la política de tasas, lo cual añade presión sobre las monedas emergentes como el peso colombiano.

Existe también una probabilidad, aunque reducida, de que la Fed considere un ajuste más agresivo de 50 puntos básicos. Esta posibilidad, aunque menor, es monitoreada de cerca por los inversores y contribuye a la incertidumbre que favorece al dólar como moneda de refugio. La combinación de estos factores crea un entorno donde el peso colombiano enfrenta desafíos significativos para recuperar terreno frente a la divisa estadounidense.

Impacto en el Mercado Local y Próximos Pasos

En el mercado local, el volumen de operaciones fue limitado durante las primeras horas, con ocho transacciones reportadas por un monto total de US$2,2 millones. A pesar del bajo volumen inicial, la tendencia alcista se mantuvo firme, rompiendo la barrera psicológica de los $3.500. Este nivel es crítico, ya que coloca al peso colombiano entre las monedas más devaluadas de la región, afectando el poder adquisitivo y los costos de importación.

El comportamiento de otras divisas mayores también refleja la fortaleza del dólar. El euro se negociaba alrededor de US$1,0913, cerca de su nivel más bajo desde abril de 2025, después de retroceder más de 0,5% en la jornada anterior. La libra esterlina, por su parte, cotizaba en US$1,3047, ligeramente por encima de sus mínimos de un año, pero aún bajo presión. Estos niveles sugieren que el fortalecimiento del dólar es un fenómeno generalizado en los mercados globales, con implicaciones directas para la economía colombiana en las semanas siguientes.