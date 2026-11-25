El peso colombiano pierde un 12% en noviembre frente al dólar. La Reserva Federal y el ajuste fiscal local presionan la tasa de cambio.

La divisa estadounidense consolidó su fortaleza frente al peso colombiano, acercándose a la barrera de los 3.700 pesos durante noviembre, en un contexto de incertidumbre económica global y local. Según los datos publicados por la agencia de información financiera Bloomberg, el peso colombiano se posicionó como la moneda de peor desempeño en el mundo durante el último mes del año. La entidad registró una caída cercana al 12% frente al dólar, un movimiento que ha sorprendido a los analistas del mercado que anticipaban condiciones diferentes para el cierre del año. Este retroceso significativo ha transformado la percepción de los inversores sobre la estabilidad cambiaria en la región latinoamericana.

Desempeño cambiario en noviembre y datos de Bloomberg

La caída del 12% en el valor del peso colombiano en lo que va de noviembre ha ubicado a la moneda nacional por debajo de otras divisas emergentes de la región. Detrás de Colombia, solo el guaraní de Paraguay, el real de Brasil y los pesos de Chile y México han presentado depreciaciones, aunque ninguna supera el 8% en el mismo periodo. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) refleja este deterioro acelerado al incrementarse de 3.183 pesos al inicio del mes a 3.592 pesos el 25 de noviembre.

Also read Horóscopo de hoy, martes 24 de noviembre: ¿qué les espera a los 12 signos del zodiaco?

Este desplazamiento representa un aumento de 409 pesos por cada unidad de divisa extranjera adquirida. La consecuencia directa para los consumidores y el sector comercial es un incremento significativo en los costos de importación y consumo. Por ejemplo, un viaje internacional presupuestado al inicio del mes con un gasto de 1.000 dólares ahora requiere 409.000 pesos adicionales para su concretización debido exclusivamente a la devaluación cambiaria. Este escenario complica las finanzas personales y empresariales que dependen de divisas para sus operaciones.

Factores externos de la Reserva Federal y IA

José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), detalló que esta presión al alza responde a una combinación de factores externos e internos que han desafiado la estabilidad del peso. En el frente internacional, la aversión al riesgo entre los inversionistas ha aumentado debido a las dudas sobre el desempeño de la industria de la inteligencia artificial, lo que ha golpeado los mercados accionarios globales. Esta incertidumbre tecnológica ha generado una reevaluación de los activos de riesgo en todo el mundo.

Advertisement

Adicionalmente, las expectativas sobre los incrementos en las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos continúan presionando la divisa norteamericana. La inflación estadounidense sigue mostrando presiones al alza, lo que lleva al mercado a dar por descontado casi con total certeza un aumento de las tasas en diciembre. Cuando los rendimientos en Estados Unidos suben, las inversiones en países emergentes pierden atractivo relativo, ya que los rendimientos locales dejan de compensar adecuadamente los riesgos cambiarios y financieros asociados.

Este fenómeno afecta particularmente a economías como la colombiana, las cuales reciben capitales extranjeros atraídos por sus tasas de interés relativamente altas. Si los inversionistas traslados sus recursos hacia activos denominados en dólares, el resultado es un nuevo ciclo de fortalecimiento de la divisa estadounidense y un debilitamiento de las divisas emergentes en América Latina. La salida de capitales reduce la liquidez disponible y ejerce más presión a la baja sobre el peso.

Impacto fiscal y proyecciones de la Anif

En el ámbito doméstico, el presidente de Anif señaló que el peso colombiano mostraba un comportamiento desconectado de su tendencia de largo plazo al encontrar se sobreapreciado, posiblemente debido a las expectativas del mercado relacionadas con el cambio de gobierno. Sin embargo, los riesgos latentes han comenzado a materializarse en los precios de cambio. Uno de los puntos críticos es la incertidumbre alrededor de la Ley de Rescate y el alcance final del ajuste fiscal propuesto por el gobierno.

El primer debate de esta iniciativa programado para la próxima semana genera dudas sobre las medidas exactas que serán aprobadas y el tamaño real del recorte de gasto público. Si el ajuste de las finanzas termina siendo menor a los planteados inicialmente, Colombia podría mantener un riesgo fiscal latente que afecte la percepción de los inversionistas. Esta desconfianza reduciría el atractivo de los activos locales y generaría nuevas presiones sobre la moneda nacional frente al dólar.

Advertisement

José Ignacio López planteó que el análisis de la tasa de cambio debe integrar la fortaleza global del dólar con las condiciones específicas de la economía nacional. Su análisis indica que, cuando la moneda estadounidense mostró debilidad, el peso colombiano debería haberse ubicado entre 3.600 y 3.700 pesos. Sin embargo, alcanzó niveles cercanos a 3.100 pesos debido a factores específicos. Con el fortalecimiento actual y las dudas locales, López considera que los 4.000 pesos por dólar podrían consolidarse como el nuevo nivel de equilibrio de la tasa de cambio en el mediano plazo.