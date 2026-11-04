Dávinson Sánchez destaca con asistencia en victoria del Galatasaray

El defensor colombiano Dávinson Sánchez registró una asistencia clave en la victoria 2-0 del Galatasaray contra el Stuttgart en la Champions League, sumando su segundo pasegol en el torneo.

La jornada del martes en la Champions League careció de goles de futbolistas colombianos, pero resaltó por contribuciones decisivas en el campo. El defensor central Dávinson Sánchez entregó un pase asistente fundamental para el Galatasaray de Turquía, asegurando una victoria contundente de 2-0 ante el Stuttgart de Alemania. Por su parte, el delantero Luis Javier Suárez disputó los 90 minutos completos con el Sporting de Lisboa, aunque no pudo extender su racha goleadora ante el Shakhtar Donetsk ucraniano.

Contribución técnica de Dávinson Sánchez

Dávinson Sánchez registró su segundo gol asistido en los 14 partidos disputados esta temporada entre la Liga turca y la Champions League. La asistencia se produjo a los 15 minutos del primer tiempo, con un pase rompedor hacia el volante ruso Aleksey Batrakov. Batrakov, de 21 años, convirtió ese balón en el segundo tanto de su equipo, marcando también su segundo gol personal en el duelo.

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La actuación del capitán de la Selección Colombia fue evaluada positivamente por los expertos, quienes le otorgaron 7,4 puntos como la tercera mejor calificación de la noche en Estambul. Durante el encuentro, el defensor caucano ejecutó 32 pases correctos de 46 intentados y realizó 8 intervenciones defensivas exitosas. Sánchez, quien llegó al club desde el Tottenham inglés el 4 de septiembre de 2023, cuenta con contrato vigente hasta el 30 de junio de 2029.

Desempeño de Luis Javier Suárez

El delantero samario Luis Javier Suárez, de 28 años, mantuvo su titularidad en el partido correspondiente al Sporting de Lisboa contra el Shakhtar Donetsk. El club luso se impuso con un marcador de 0-1, pero Suárez no logró continuar su secuencia de tres partidos consecutivos marcando goles. Su ausencia en la lista de goleadores detuvo momentáneamente su participación ofensiva en la competición europea.

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Impacto en la clasificación europea

Con esta victoria, el Galatasaray ocupa el decimoctavo puesto en la clasificación general de la Champions League con 6 unidades acumuladas. El líder de la fase de ligüilla es el PSG francés, único club con puntaje perfecto tras ganar sus cuatro partidos disputados. El Real Madrid español puede alcanzar al líder el miércoles, cuando visite al AEK de Grecia desde las 12:45 p.m. hora de Colombia.

Además del Real Madrid, el Real Betis también puede igualar en puntos al PSG en el duelo contra el Borussia Dortmund, programado para las 3:00 p.m., donde juega el colombiano Nélson Deossa. Otros encuentros destacados del miércoles incluyen el partido entre Fenerbahce y Liverpool, así como el choque entre Leipzig y Manchester City. En la jornada anterior, equipos como el Barcelona vencieron al Aston Villa por 3-0 y el Bayern derribó al Atlético Madrid por 2-0, donde Luis Díaz no participó por lesión.