El capitán de Colombia Dávinson Sánchez fue sustituido al minuto 24 del empate 0-0 ante Chile. Se busca su recuperación para el partido de Champions League con el Galatasaray.

Dávinson Sánchez sufrió una lesión de hombro durante el empate 0-0 entre Colombia y Chile del martes 17 de noviembre. El capitán de la selección colombia na fue sustituido al minuto 24 en el Estadio Monumental de Santiago por Jhon Janer Lucumí.

Detalles del incidente durante el partido

Dávinson Sánchez sufrió la lesión al minuto 8 de la disputa del encuentro amistoso contra la selección de Chile. El defensor central del combinado nacional experimentó dolor en el hombro durante la acción, pero continuó jugando hasta que el cuerpo técnico decidió retirarlo preventivamente.

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La intensidad del partido hizo que los jugadores tuvieran un desgaste físico inusual para un compromiso de esta naturaleza. A pesar de la molestia, Dávinson Sánchez aguantó la situación hasta el minuto 24, momento en el cual fue reemplazado por su compañero de zaga habitual Jhon Janer Lucumí.

Declaraciones del jugador sobre su condición

Dávinson Sánchez aclaró a los medios en la zona mixta que la decisión de retirarlo fue un acto de precaución más que el resultado de una lesión grave. El jugador explicó que habló con el cuerpo médico para evaluar si sus sensaciones eran positivas o si era mejor detener la acción para proteger su salud.

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El defensor, quien es canterano del Atlético Nacional, indicó que el objetivo era verificar su capacidad de movimiento y fuerza. Se espera que recobre plenamente su estado físico en los próximos días, según las declaraciones realizadas directamente por el jugador tras el partido.

Impacto en su club Galatasaray

La lesión generó alerta inmediata en el Galatasaray, club turco donde milita el jugador. La prioridad absoluta es tener a Dávinson Sánchez disponible para el partido de la UEFA Champions League del 24 de noviembre ante el Aston Villa.

Se espera que el defensa pase una semana en proceso de recuperación. Este periodo lo mantendrá alejado del campo de juego, incluyendo el compromiso de la Superliga de Turquía programado para el 21 de noviembre contra el Samsunsport.