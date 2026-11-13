D1 y Ara comparten edificio en Medellín: La rivalidad que viraliza la baja en Colombia

La coexistencia de tiendas D1 y Ara en un mismo edificio en Medellín revela la intensa competencia por el consumidor colombiano. Congresos anuales.

La disputa comercial entre D1 y Tiendas Ara trasciende los mapas y llega al mismo edificio en la ciudad de Medellín . Un video viralizado en redes sociales confirmó que ambas cadenas operan en la misma estructura física, ubicadas en el sector de Rancho Verde en el barrio Santo Domingo Savio II , comuna 1 (Popular). Esta infraestructura inusual permite a los consumidores ascender al segundo piso para visitar D1 y descender para acceder a Ara si no encuentran sus artículos deseados.

Rivalidad Estratégica y Respuesta Social

Ambas empresas aprovecharon la viralización de la imagen para lanzar campañas de marketing competitivas. Tiendas Ara publicó en Instagram una imagen junto a su guacamaya con el mensaje: "En honor a nuestros precios, preferimos mantenernos abajo". Por su parte, D1 respondió con su logo y la frase: "Llegar a la cima no es para todos, pero lo que sí es para todos son nuestros precios bajos". Los usuarios exigieron a las marcas convertir esta situación en una guerra de promociones.

Also read Celsia negocia intercambio de la hidroeléctrica de Salvajina con Emcali: el negocio que busca cerrar en 2027

Propiedad y Estructura Empresarial

Aunque ambas son cadenas de bajo costo, no comparten dueño. D1 pertenece a Koba Colombia S. A. S. , con Valorem (familia Santo Domingo) como accionista principal. Tiendas Ara es propiedad del grupo empresarial portugués Jerónimo Martins , multinacional dedicada al comercio minorista y distribución de alimentos. Esta separación estructural subraya la rivalidad directa en el mercado colombiano de distribución.

Advertisement

Impacto Económico y Proyección 2026

Los datos financieros reflejan la magnitud de esta competencia. En 2025, D1 registró ingresos por 21,56 billones, mientras Ara reportó 14,7 billones en Colombia. Para 2026, las tres grandes cadenas del segmento, incluyendo Ísimo , superarán los 4.700 establecimientos en el país. Todas mantienen planes de expansión para ampliar su presencia en municipios estratégicos.