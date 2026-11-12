Daddy Yankee nombrado Persona del Año en los Premios Grammy Latino

La Academia Latina de la Grabación reconoce a Daddy Yankee como la Persona del Año por su impacto en el reguetón, en la gala del 12 de noviembre en Las Vegas.

La Academia Latina de la Grabación ha designado oficialmente al artista puertorriqueño Daddy Yankee como la Persona del Año. Este distinguido honor reconoce la trayectoria del pionero del reguetón, conocido profesionalmente como Ramón Luis Ayala Rodríguez, por su contribución de más de treinta años a la música en español. La institución otorgará este premio en la gala principal de los premios Grammy Latino, que tendrá lugar este jueves 12 de noviembre.

Celebración del impacto histórico del género

Daddy Yankee fue honrado por su papel fundamental en la globalización de un género que enfrentó graves desafíos al inicio de su desarrollo. El artista llevó el reguetón desde la cultura underground hasta los escenarios internacionales, rompiendo barreras idiomáticas y culturales. La ceremonia se celebra como parte de la programación de la semana de los Grammy Latino, destacando la influencia del músico en la industria musical latina.

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La noticia de este reconocimiento coincide con la entrega de los premios, considerados la máxima distinción en la música en español y portugués. El homenaje busca visibilizar el camino abierto por el artista para las nuevas generaciones de creadores musicales. Este gesto institucionaliza el legado de uno de los nombres más importantes en la historia reciente de la música popular.

Testimonios y reflexiones sobre la evolución musical

El productor puertorriqueño DJ Playero, quien grabó con Daddy Yankee en sus inicios, calificó el reconocimiento como increíble. Playero recordó que al comenzar la carrera del artista, nadie creía en la viabilidad del movimiento musical. Él sostuvo que el reguetón fue discriminado y perseguido por las autoridades, obligando a los artistas a vender casetes en los baúles de los automóviles para distribuir su trabajo.

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El cantautor boricua Pedro Capó también reflexionó sobre la transformación del género. Capó afirmó que la perseverancia y la visión de artistas como Daddy Yankee lograron abrir espacio para la música urbana. El productor enfatizó que ver el recorrido del artista es impresionante y digno de celebración para latinos y puertorriqueños por igual.

El director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, describió a Daddy Yankee como un artista extraordinario cuya música ha marcado a varias generaciones. Abud indicó que esta es la primera vez que la institución concede este honor específico a un intérprete del género urbano. Este detalle subraya la relevancia histórica del reconocimiento para la categoría de música urbana.

Gala y presentaciones en Las Vegas

La ceremonia de entrega se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el jueves 12 de noviembre. El evento contará con presentaciones de diversas figuras de la industria musical que honrarán al homenajeado. Daddy Yankee estará presente en la gala para recibir el premio y ofrecer una actuación especial.

El cartel incluye a Rosalía, Karol G, Juanes, el Grupo Niche y Luis Enrique entre los artistas que se presentarán. Además, el evento reunirá a figuras como Dante Spinetta, Elena Rose, Gente de Zona, Nathy Peluso, Luísa Sonza y Tito El Bambino. Estos artistas interpretarán éxitos del homenajeado, como Ella me levantó y Gasolina, rindiendo tributo a su catálogo musical.

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Antecedentes y carrera del artista homenajeado

Daddy Yankee popularizó el reguetón en la década de 1990, diferenciando el sonido local del dancehall jamaiquino y el hip-hop estadounidense. Posicionó numerosos éxitos en el mercado hispano hasta romper la barrera del idioma con Gasolina. Este sencillo del álbum Barrio Fino, lanzado en 2004, llevó el reguetón a las listas de Estados Unidos y Europa.

La década siguiente consolidó su estatus global con la canción Despacito junto a Luis Fonsi. Este tema pavimentó el camino para una nueva generación de artistas, incluyendo a Bad Bunny, quien se convirtió en el primer artista en ganar un Grammy anglo a Álbum del Año con un trabajo íntegramente en español. Daddy Yankee ha seguido activo con lanzamientos recientes, incluyendo colaboraciones con Cardi B y Bizarrap.

Contexto competitivo de la 27.ª edición

La 27.ª edición de los premios se encuentra bajo la liderazgo del compositor mexicano Édgar Barrera. Barrera llega a la ceremonia con diez nominaciones, liderando la clasificación de candidatos. Este total representa una ventaja significativa en la carrera por los estatuillas de la noche.

Empatados con siete oportunidades de llevarse un gramófono se encuentran la reguetonera colombiana Karol G, la estrella española Rosalía, los argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso y el uruguayo Jorge Drexler. La competencia refleja la diversidad y el alto nivel de la producción musical latina actual. La noche promete ser un momento decisivo para definir los estándares de excelencia en la industria.