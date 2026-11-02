Dagran repara vía Turbo-Nuevo Antioquia afectada por terremoto en Panamá

El Dagran rehabilitó 800 metros de carretera entre Turbo y Nuevo Antioquia tras el sismo del 9 de octubre. Esta intervención técnica permite restablecer la movilidad y el acceso a servicios básicos para unas 15.000 personas en Antioquia.

La Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, conocida como Dagran, ha completado trabajos de rehabilitación en un tramo crítico de la carretera que conecta los municipios de Turbo y Nuevo Antioquia. Esta intervención técnica buscó restablecer la conectividad terrestre tras los graves daños provocados por la reactivación de diapiros de lodo, un fenómeno geológico desencadenado por el sismo ocurrido en Panamá el 9 de octubre.

Mecanismo geológico y reparaciones técnicas

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia ejecutó las labores de restauración en aproximadamente 800 metros lineales de la vía, donde se identificaron deformaciones significativas en el terreno. Los técnicos del Dagran explicaron que la vibración del movimiento telúrico causó la movilización de sedimentos blandos saturados de agua, lo que resultó en grietas y desniveles que comprometieron la estructura del asfalto.

Also read Desarticulan red de minería ilegal en el río Nechí, Antioquia: 8 capturados

Para revertir este daño, el equipo técnico utilizó maquinaria especializada que incluyó bulldozers, motoniveladoras y vibrocompactadores. Estas herramientas permitieron realizar la renivelación precisa del terreno y estabilizar la superficie de la carretera. Además, se procedió a incorporar material de afirmado en los puntos específicos donde las fisuras habían debilitado la capacidad de carga de la vía.

Infraestructura de drenaje para zonas lluviosas

La estrategia de recuperación no se limitó a la nivelación del pavimento, sino que incorporó obras civiles esenciales para la gestión del agua en una región con alta frecuencia de precipitaciones. Dagran construyó canales de conducción e instaló tuberías de PVC diseñadas para dirigir los flujos superficiales lejos de la base de la carretera.

Advertisement

También se adecuaron filtros utilizando roca de gran tamaño en áreas estratégicas. El objetivo de esta infraestructura es permitir que el agua circule debajo de la vía de manera controlada, reduciendo la erosión y previniendo nuevas afectaciones sobre el corredor vial durante la temporada de lluvias.

Posiciones oficiales y contexto regional

La directora del Dagran, Vanessa Paredes, señaló que la Gobernación de Antioquia dispuso de los recursos necesarios para mejorar las condiciones de movilidad y acceso de las comunidades afectadas. Esta intervención se enmarca en la respuesta a la serie de emergencias que la subregión de Urabá ha atendido en los últimos meses debido a desbordamientos y lluvias intensas.

Según lo reportado por Minuto30, la carretera rural es la única opción de conexión para muchas familias con las cabeceras municipales. Cualquier deterioro en esta infraestructura tiene un impacto inmediato en la vida diaria de los habitantes, afectando tanto el transporte de productos agrícolas como la llegada de ayuda humanitaria.

Impacto económico y social en la región

La rehabilitación de los 800 metros de vía representa un alivio urgente para unas 15.000 personas que habían quedado incomunicadas tras el terremoto. Este grupo poblacional depende de esta ruta para realizar actividades esenciales como acudir a centros de salud, asistir a instituciones educativas y abastecerse de bienes básicos.

Advertisement

El restablecimiento del tránsito permite a los productores rurales sacar sus cosechas hacia los mercados y facilita el flujo económico de la zona. Además, se reduce el riesgo de aislamiento para los habitantes de la zona rural de Turbo, quienes ahora pueden recuperar el acceso regular a servicios básicos y a las áreas urbanas cercanas tras el incidente del 9 de octubre.