DANE: Comercio e industria crecen en septiembre 2026 con ventas récord en Colombia

El DANE reporta aumento del 9,7% en ventas minoristas y 1,5% en producción manufacturera durante septiembre de 2026, impulsado por vehículos y comercio electrónico.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística ( DANE) reveló que la economía colombiana mostró señales mixtas pero positivas en septiembre de 2026. Las ventas comerciales e industriales registraron incrementos significativos, sin embargo, el sector manufacturero enfrentó una contracción en su fuerza laboral. Este reporte ofrece un panorama detallado sobre el comportamiento del consumo y la producción durante el noveno mes del año.

Crecimiento sostenido del comercio minorista

Las ventas reales del comercio minorista aumentaron un 9,7% en comparación con septiembre de 2025. Este crecimiento se vio impulsado principalmente por las ventas en establecimientos no especializados que ofrecen productos diversos, excluyendo alimentos y bebidas, los cuales registraron una variación del 7,7%. Por otro lado, los establecimientos especializados en alimentos experimentaron un incremento moderado del 2,5%. La dinamización del sector también estuvo marcada por el éxito del comercio electrónico, cuyas ventas variaron un robusto 16,9%. La participación del comercio electrónico en las ventas totales de estas empresas alcanzó el 2,6% en el noveno mes, superando ligeramente el 2,4% registrado en el mismo periodo de 2025. El comercio de combustibles, al ser excluido de la métrica principal, muestra una variación de ventas reales aún más alta, situándose en el 11,6%.

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Contribuciones específicas por línea de mercancía

Quince de las líneas de mercancía evaluadas registraron variaciones positivas en sus ventas reales, mientras que únicamente cuatro presentaron cifras negativas. Las principales contribuciones al crecimiento anual provienen del sector automotriz. Específicamente, las ventas de vehículos automotores y motocicletas, principalmente de uso familiar, junto con otros vehículos automotores y motocicletas, aportaron conjuntamente 7,1 puntos porcentuales a la variación total del comercio minorista. Este dato subraya la fuerte demanda de bienes durables de alto valor que ha caracterizado al mercado en el último trimestre. Los datos nominales de las ventas totales en el comercio al por menor mostraron una variación del 6,9% frente al mismo mes del año anterior, reflejando una estabilidad en los precios combinada con un aumento en el volumen de transacciones.

Contraste en el empleo y la manufactura industrial

Mientras el comercio minorista logró generar empleo, el sector manufacturero presentó un escenario diferenciado. La producción real de la industria manufacturera mostró una variación positiva del 1,5%, y las ventas reales aumentaron un 0,6%. No obstante, el personal ocupado en este sector cayó un 1,4%. De las 39 actividades industriales representadas en la encuesta, un total de 19 registraron variaciones positivas en su producción real, sumando 4,1 puntos porcentuales a la variación total anual. En contraste, 20 subsectores con variaciones negativas restaron en conjunto 2,6 puntos porcentuales. A nivel de las 26 actividades industriales principales, 14 registraron aumentos (sumando 3,8 puntos porcentuales) y 12 presentaciones caídas (restando 1,9 puntos porcentuales). El Índice de Producción Industrial, al comparar variaciones anuales, presentó una variación del 1,1%, lo que indica una recuperación gradual pero aún sensible de la capacidad productiva nacional.

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Distribución territorial e impacto regional

El desempeño no fue uniforme en todo el territorio nacional. Barranquilla se consolidó como el área metropolitana que más contribuyó de manera positiva a la variación anual de la producción real. La ciudad registró un crecimiento del 7,3%, sumando 0,5 puntos porcentuales a la variación total nacional del 1,5%. De los 10 dominios de ciudades representados por la encuesta, seis registraron variaciones positivas en su producción real, acumulando un aporte de 2,1 puntos porcentuales al total nacional. Este desempeño regional destaca la importancia de los hubs industriales y logísticos del Caribe colombiano en la dinamización de la industria manufacturera. El Índice de Producción Industrial en general presentó una variación del 1,9% en septiembre de 2026 frente a septiembre de 2025, evidenciando una recuperación amplia de la actividad económica nacional.

Detalles del mercado laboral por sector

La evolución del empleo dentro del comercio minorista fue favorable, con un aumento del 1,2% en el personal ocupado durante septiembre de 2026 frente al mismo mes del año anterior. Este incremento se explica por un crecimiento del 2,9% en el personal permanente y un destacado aumento del 6,8% en el personal aprendiz. Sin embargo, esta tendencia positiva no se reflejó en el contrato temporal, el cual sufrió una disminución del 7,1%. En el sector industrial, la caída del personal ocupado de -1,4% contrasta con el crecimiento de la producción. Durante los últimos doce meses, la producción real manufacturera tuvo una variación acumulada del 0,6%, con ventas reales de 0,3%. Esta desconexión sugiere un proceso de ganancia de productividad o ajuste de inventarios que ha permitido mantener o aumentar la producción con una menor necesidad de mano de obra temporal o intensiva.

Análisis de la oferta de servicios públicos

El sector de servicios públicos también mostró resultados positivos, respaldando la actividad económica general. El índice que mide estas áreas registró un crecimiento del 1,9% en septiembre de 2026 frente al año anterior. Dentro de los cuatro sectores industriales analizados para este índice, todos registraron variaciones positivas en su producción. El sector de suministro de electricidad y gas lideró el crecimiento con un aumento del 4,2%, seguido por la captación, tratamiento y distribución de agua con un 3,8%. La industria manufacturera aportó con un 0,6% y la explotación de minas y canteras con un 0,1%. Estos datos sugieren una demanda energética y de recursos hídricos en alza, coherente con el repunte en la actividad industrial y comercial observado en el noveno mes del año.