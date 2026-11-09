DANE Inflación Octubre: Pollo Asado y Costos Laborales Impulsan Precios en Colombia

El DANE revela datos de inflación para octubre mientras el IPC del Pollo Asado sube 6,78%. Analistas de Corficolombiana y Anif detallan el impacto de los costos laborales y climáticos.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística ( DANE) hizo pública este lunes la información oficial sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de octubre. Las proyecciones del mercado financiero anticipaban un repunte inflacionario anual hasta alcanzar el 6,38 por ciento, confirmando una tendencia alcista en los costos de vida.

Aunque diversos analistas consideraban que el sector de alojamiento y servicios constituía la principal división que impulsaba el incremento general de los precios, el Índice del Pollo Asado (IPA) demostró que los alimentos generaron una presión significativa en el bolsillo de los ciudadanos colombianos. Esta tendencia refleja un desequilibrio en la oferta y una presión continua sobre los costos operativos del sector gastronómico.

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El IPC del Pollo Asado Alcanza Máximos Locales

De acuerdo con los datos del sondeo del Índice del Pollo Asado, el precio de este platillo experimentó un incremento anual del 6,78 por ciento, pasando de $40.928 a $43.703. Entre los meses de septiembre y octubre, la variación mensual registró un alza adicional del 0,34 por ciento, consolidando su posición como un indicador sensible de la inflación alimentaria en el país.

Medellín se posicionó como la ciudad con el pollo asado más costoso, alcanzando un precio promedio de $52.670. Esta ciudad registró un aumento del 18,42 por ciento en comparación con octubre del año anterior. Este dato la destaca como un epicentro de encarecimiento alimentario, superando ampliamente la media nacional y reflejando disparidades regionales en los costos de comercialización.

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Villavicencio y Bogotá completaron el listado de ciudades con precios elevados, registrando valores de $44.800 y $44.520 respectivamente. Estas localidades presentaron aumentos anuales que oscilaron entre el 4,51 por ciento y el 6,42 por ciento. En contraste, Tunja, Cali y Cúcuta mostraron los precios más bajos del sondeo, con valores de $36.450, $40.900 y $43.000, evidenciando diferencias notables en los mercados locales.

Corficolombiana y Anif Analizan los Factores Inflacionarios

Nicolás Cruz Walteros, analista de economía local de Corficolombiana, explicó que el incremento en el precio del pollo asado responde a presiones directas sobre los costos de producción y comercialización. Señaló que, aunque se observó un aumento en el abastecimiento de pollo, el insumo no estuvo exento de incrementos, principalmente por el comportamiento de los precios de alimentos balanceados como el maíz y la soya.

La entidad financiera añadió que el precio final del pollo asado integra componentes adicionales como la mano de obra en restaurantes, el costo de servicios públicos, el arriendo de establecimientos y el transporte. Por esta razón, sus incrementos son trasladados directamente al consumidor, impactando la canasta básica y el sector de servicios.

Por su parte, Valentina Guio, jefa de Estudios Macroeconómicos de Anif, aclaró que el encarecimiento no se relacionó con el comportamiento directo del pollo, pues la carne de aves registró una variación anual de 3,43 por ciento y una variación mensual negativa del 0,30 por ciento. Según Guio, fueron otros costos como la mano de obra, los servicios públicos y los arriendos los que presionaron los precios al alza.

Impacto del Salario Mínimo y Proyecciones Climáticas

Guio recalcó que el incremento del 23 por ciento del salario mínimo en 2026 se trasladó con fuerza a los servicios de comida, los cuales son intensivos en trabajo. Este ajuste salarial ha actuado como un catalizador adicional para el encarecimiento de los servicios gastronómicos, afectando tanto a los alimentos como a las comidas fuera del hogar, las cuales han incrementado hasta un 7,4 por ciento.

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En lo corrido del año, los alimentos acumulan un repunte del 8 por ciento, evidenciando un efecto inflacionario en productos de consumo básico y servicios de alimentación. Cruz señaló que este comportamiento estuvo impulsado principalmente por aumentos en productos perecederos, asociados a factores climáticos y condiciones de oferta restrictivas que limitan la disponibilidad.

Proyecciones para el Cierre de Año y Fenómeno El Niño

Corficolombiana prevé que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual de alimentos se ubicará en 0,32 por ciento, jalonado por un alza del 0,41 por ciento en productos perecederos. En este contexto de presiones climáticas, la entidad proyecta que la inflación total registrará una variación mensual del 0,23 por ciento y una anual del 6,35 por ciento.

Para los próximos meses, se espera que las presiones persistan debido a los riesgos asociados al fenómeno de El Niño y la continuidad de los incrementos en costos laborales. Cruz indicó que no se anticipa una moderación significativa de estos rubros en el corto plazo, manteniendo el escenario inflacionario bajo supervisión constante por parte de los analistas del sector.

De parte de Anif, Guio compartió este punto y señaló que la inflación anual de alimentos podría ubicarse en el 9,5 por ciento al cierre de año. Los ciclos de cosecha de fin de año y el fenómeno de El Niño podrían presionar los precios, principalmente de los perecederos, consolidando una tendencia alcista en el sector agrícola y alimentario del país.

Asobancaria proyecta que las presiones inflacionarias se intensificarán hacia el cierre de año, especialmente por el comportamiento del rubro de alimentos. La entidad estima que la inflación anual de alimentos alcanzaría el 8,24 por ciento en diciembre, en parte por los efectos del fenómeno de El Niño sobre la oferta agrícola, mientras espera que la inflación general cierre el año en el 6,7 por ciento.