DANE revela datos alarmantes sobre explotación sexual comercial de menores en Colombia

El DANE presentó los resultados de la primera caracterización sobre la explotación sexual comercial de menores en Colombia, destacando que más de 20 mil niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de este delito en los últimos 10 años. Bolívar se ubica como la séptima entidad territorial con mayor número de casos, con Cartagena como epicentro de este flagelo.

El pasado 16 de abril de 2026, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ( DANE ) presentó los resultados de la primera caracterización sobre Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) en Colombia, un estudio que recoge datos sobre víctimas e indiciados de los últimos 10 años, entre 2015 y 2025.

Esta operación estadística experimental, de carácter pionero en el país, permite contar con una medición sobre este grave problema social, que, según los resultados publicados, afecta a más de 20 mil menores de edad a nivel nacional. La directora del DANE, Piedad Urdinola, destacó que se trata de una medición con altos estándares de calidad, lo que representa un avance significativo en la producción de información sobre un fenómeno complejo y de difícil medición, aportando insumos clave para la toma de decisiones basadas en evidencia.

Los datos, obtenidos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación, revelan que entre 2015 y 2025 se reportaron 22.697 menores de edad víctimas de delitos asociados a la explotación sexual comercial, así como 18.883 personas vinculadas a procesos judiciales por estos delitos. Sin embargo, el DANE aclaró que estas cifras son provisionales, ya que pueden actualizarse conforme avancen los procesos judiciales y dependen de los niveles de denuncia.

Por este motivo, los resultados solo constituyen una aproximación a este fenómeno, no su totalidad. En el departamento de Bolívar, la caracterización ubica a esta entidad territorial como la séptima a nivel nacional con mayor número de víctimas, con un total de 864 entre 2015 y 2025. Bolívar es superado por Bogotá (5.609), Antioquia (4.553), Valle del Cauca (1.874), Santander (1.079), Cundinamarca (1.010) y Tolima (876).

De las víctimas en Bolívar, 698 son del sexo femenino, 153 del masculino y de 13 no se tenía información sobre su género. En cuanto a las edades, 265 tienen entre 14 y 17 años; 238 entre 0 y 13 años y de 361 no se conoce su grupo etario.

El 69,4% de los hechos registrados en el departamento ocurrieron en Cartagena, que con 600 víctimas se ubica como la cuarta ciudad del país con más casos, por detrás de Bogotá (5.609), Medellín (3.016) y Cali (1.250). De estos 600 menores, 481 son del sexo femenino, 110 del masculino y 9 no registran información.

En cuanto a las edades, 162 tienen entre 14 y 17 años, 160 entre 0 y 13 años y de 278 no se conoce su grupo etario. Otras víctimas del departamento se ubican en municipios como Magangué (63), Turbaco (26), Marialabaja (18), Simití (18), El Carmen de Bolívar (16), Santa Rosa del Sur (14), Arjona (13), San Juan Nepomuceno (12), Tiquisio (10), Mompox (7), San Cristóbal (7) y Santa Rosa de Lima (7), entre otros.

Bolívar figura como la cuarta entidad territorial con más indiciados por delitos relacionados a la explotación sexual comercial de menores, con un total de 1.124. Le superan Bogotá (4.791), Antioquia (3.214) y Valle del Cauca (1.318).

En Bolívar, estas personas están vinculadas a delitos como demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años (363), pornografía con persona menor de 18 años (239), inducción a la prostitución (162), proxenetismo con menor de edad (155), estímulo a la prostitución de menores (82), trata de personas (45), turismo sexual (36), constreñimiento a la prostitución (21) y utilización o facilitación de medios para ofrecer servicios sexuales de menores (21). El 78,7% de los indiciados en Bolívar se encuentra en Cartagena (885).

El resto en municipios como Magangué (51), Marialabaja (26), Simití (19), Turbaco (19), Mompox (11), San Juan Nepomuceno (11), Santa Rosa del Sur (11), Santa Rosa de Lima (10), San Cristóbal (9), Tiquisio (8) y El Carmen de Bolívar (7), entre otros. El mes pasado, en Cartagena, se realizó el Encuentro contra la explotación sexual de menores de edad, organizado por la Embajada de Estados Unidos en Colombia, la Alcaldía y la Fundación Renacer.

En este evento, se destacó la importancia de la articulación interinstitucional para la prevención y respuesta a la explotación sexual comercial de menores, planteando estrategias conjuntas para hacerle frente a este flagelo. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, expresó que en la lucha contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) en la ciudad no hay tregua y siempre será un asunto de primerísimo orden en su gobierno, ya que este flagelo demanda atención, discusión y acción conjunta permanente





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