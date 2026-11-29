Juan Daniel Oviedo cuestiona la reducción del 51,6% en salarios mínimos reportada por el DANE, sugiriendo que se trata de un error metodológico en la GEIH.

Una reducción drástica del 51,6 % en el número de personas que reportaron ganar exactamente un salario mínimo ha generado un intenso debate entre analistas y autoridades estadísticas en Colombia. Este dato, extraído de la Gran Encuesta Integrada de Hogares ( GEIH), muestra una caída de 2.342.000 personas en enero a 1.133.000 en septiembre de 2026, una diferencia equivalente a 1.209.000 menos en esa categoría específica.

Controversia sobre la metodología de DANE

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), ha cuestionado firmemente que este resultado se interprete como una disminución equivalente en la cantidad real de trabajadores que reciben esa remuneración. Según su análisis, la discrepancia no refleja un error de la entidad, sino un límite de medición que podría corregirse antes de negociar el salario mínimo para 2027.

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Oviedo contrastó los hallazgos de la encuesta de hogares con el Registro Estadístico de Relaciones Laborales (RELAB), otra fuente del propio DANE que utiliza información de seguridad social. En este registro administrativo, el comportamiento de las relaciones laborales formales clasificadas en el rango de exactamente un salario mínimo muestra tendencias distintas, lo que sugiere que la variación observada podría estar relacionada con la metodología utilizada para registrar y clasificar los ingresos.

Diferencias entre GEIH y RELAB

En el registro RELAB, la proporción de relaciones laborales con ingresos equivalentes a exactamente un salario mínimo pasó del 23,4 % en julio de 2025 al 24,6 % en julio de 2026. Este comportamiento contrasta marcadamente con lo observado en la encuesta de hogares, donde los asalariados que declararon recibir exactamente un mínimo representaron el 17,8 % entre enero y septiembre de 2025, frente al 8,5 % en el mismo periodo de 2026.

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El exdirector revisó los resultados de otros meses para descartar que la diferencia obedeciera únicamente a los periodos comparados. Según explicó, en el RELAB la proporción de relaciones laborales ubicadas en esa categoría aumentó en los tres cortes publicados de 2026: enero, de 20,6 % a 22,3 %; abril, de 23,5 % a 25,2 %; y julio.

Impacto del redondeo en las respuestas

Una de las hipótesis centrales de Oviedo apunta a la manera en que las personas declaran cuánto ganan en las encuestas, especialmente cuando los encuestados tienden a redondear sus ingresos. Los cambios en el valor exacto del salario mínimo pueden influir en la clasificación de las respuestas, ya que quien responda con una cifra cercana pero inferior al monto legal queda excluido de la categoría.

Para ilustrarlo, Oviedo comparó la participación de quienes reportaron exactamente un salario mínimo en diferentes años: fue del 16,3 % de los ocupados en 2024, cuando el mínimo era una cifra redonda de $1.300.000. Con un salario de $1.423.500, la cifra bajó a 10,1 % y, con $1.750.905, alcanzó solo 4,8 %. Quien responda un millón setecientos cincuenta quedaría por debajo del mínimo legal por $905, aunque su ingreso esté apenas por debajo del valor oficial.

Esta dinámica también afecta a los trabajadores independientes, quienes reportaron una disminución del 56 % en quienes declaran exactamente un salario mínimo en ese grupo. Oviedo señala que estos trabajadores no tienen un salario mínimo legal fijo y no pueden perderlo por definición, por lo que lo que cambió es cómo se declara y clasifica el ingreso, no necesariamente la cantidad real de personas en esa situación.