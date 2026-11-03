Daneidy Barrera Rojas obtiene diploma de maquillaje en cárcel de Ibagué

La empresaria y exinfluencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, recibió su título profesional mientras está recluida en la Penitenciaria de Ibagué por hechos de 2019.

La empresaria y personalidad de redes sociales Daneidy Barrera Rojas, ampliamente reconocida bajo su seudónimo Epa Colombia, ha obtenido oficialmente un diploma en maquillaje profesional. Este logro académico se registró durante su periodo de reclusión en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, facility comúnmente identificado como la Penitenciaria de Picaleña.

La confirmación del avance educativo fue divulgada por su pareja, Karol Samantha, quien compartió públicamente la noticia junto a su hija biológica en común. El evento tuvo lugar cuando la influencer Yina Calderón visitó el centro de detención y presenció la ceremonia de graduación del curso, presenciando el momento en que Barrera Rojas recibió el certificado.

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Participación institucional en la graduación

La entrega del título no fue un acto privado, sino una iniciativa formal que contó con la participación directa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Además, la Secretaría de la Mujer y la Gobernación del Tolima respaldaron la organización de esta ceremonia, integrando programas de reinserción social dentro de las instalaciones penitenciarias.

Durante la visita, Karol Samantha publicó en sus historias de Instagram un collage de fotografías que mostraba el diploma y expresaba su apoyo incondicional. La pareja escribió públicamente: "Estamos totalmente orgullosas de ti", destacando el esfuerzo de Barrera Rojas por mantenerse activa y capacitarse mientras enfrenta sus procesos judiciales.

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Estado de salud y contexto judicial

Yina Calderón, quien asistió a la graduación, reveló detalles sobre el estado físico actual de la empresaria. Según su relato, Barrera Rojas se encontraba "muy baja de peso", aunque mantenía una actitud de esperanza ilusionada con la posibilidad de recuperar su libertad en un futuro cercano.

La reclusión de Daneidy Barrera Rojas se mantiene activa debido a los hechos relacionados con los daños provocados a una estación de TransMilenio durante el paro nacional de 2019. La situación legal incluye recientes desarrollos, como un acuerdo con Transmilenio tras una audiencia de reparación, lo que ha generado debates sobre posibles beneficios como la prisión domiciliaria.

Detalles de la detención y ubicación

La empresaria lleva aproximadamente un año y nueve meses privada de su libertad. Desde el 7 de agosto de 2024, permanece recluida específicamente en la Penitenciaria de Picaleña, ubicada en la ciudad de Ibagué. Esta fecha marca el inicio de su cumplimiento en este centro de alta seguridad, donde ha podido acceder a programas educativos.

El logro de obtener una certificación en maquillaje representa un esfuerzo visible por la reinserción laboral y social de Barrera Rojas. A pesar de las limitaciones impuestas por su condena, la comunidad cercana y su familia continúan monitoreando su situación, celebrando cada paso que se acerca a su libertad definitiva.