Daniel Bava asume la dirección técnica de Junior con el desafío de buscar su estrella 13 en la Superliga y superar las semifinales de la Libertadores. Conoce los detalles.

El técnico uruguayo Daniel Bava fue presentado oficialmente este lunes como el nuevo director técnico del Club Atlético Junior. La ceremonia de presentación marcó el inicio de una nueva etapa para el equipo rojiblanco bajo la dirección de Bava, quien asume el mando técnico con la responsabilidad de mantener el nivel competitivo logrado recientemente.

Objetivos estratégicos de la nueva directiva

Bava declaró haber llegado a un gigante del fútbol continental con la misión de firmar un nuevo capítulo en su carrera profesional. El nuevo entrenador enfatizó que su compromiso no se limita únicamente a obtener victorias, sino que incluye la obligación de jugar bien y conformar una plantilla verdaderamente competitiva capaz de pelear por títulos importantes en los torneos locales y continentales.

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Equipo técnico y cambios en el plantel

La dirección técnica será respaldada por un cuerpo técnico que incluye a Bruno Piano y Marcelo Mayor como asistentes, Mauricio Ferraro como preparador físico y Mauro Di Donna como video analista. La presentación contó con la presencia del presidente del club, Antonio Char, quien confirmó una decisión estratégica clara: no se renovarán los contratos a los jugadores cuyo acuerdo haya vencido actualmente.

Identidad y estilo de juego propuesto

Daniel Bava manifestó su identificación con la idiosincrasia futbolística de la Costa Caribeña, prefiriendo un estilo de juego ofensivo y hacia adelante que se aleja de la cultura uruguaya. El técnico uruguayo, quien fue espectador del encuentro entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano, espera armar un equipo que ofrezca espectáculo y esté a la altura del escenario de primer nivel que representa el club.

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Metas competitivas y legado histórico

El nuevo entrenador comenzará sus tareas este jueves con la intención de consolidar los logros obtenidos bajo la gestión de Alfredo Arias, quien llevó al equipo al bicampeonato. Bava anunció como objetivos principales alcanzar la estrella 13 en la Superliga y buscar en la Copa Libertadores un mejor desempeño que las semifinales logradas en 1994 bajo la dirección de Comesaña, superando así ese histórico referente.

Valoración de la cantera local

Además de los refuerzos externos, Daniel Bava mostró una visión positiva sobre el futuro de los juveniles del club. El técnico mencionó su experiencia previa con jóvenes valores en el Liverpool de Uruguay y expresó sus buenas expectativas respecto al Barranquilla FC, indicando que confía en que el club pueda aprovechar y disfrutar de los buenos valores provenientes de su propia cantera deportiva.