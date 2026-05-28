Daniel Briceño culpa a Juan Daniel Oviedo del colapso de la campaña de Paloma Valencia y señala graves errores estratégicos

El congresista Daniel Briceño reveló que la incorporación de Juan Daniel Oviedo como candidato a la vicepresidencia desinfló la candidatura de Paloma Valencia, describiendo la decisión como un "pajazo mental" y denunciando fallas estructurales y estratégicas que fracturaron al Centro Democrático.

El congresista Daniel Briceño , electo recientemente, encendió una fuerte polémica dentro del Centro Democrático al revelar en una entrevista los graves errores que, según él, llevaron al desplome de la candidatura de Paloma Valencia .

Briceño describió el episodio como un "pajazo mental" y señaló que la inclusión de Juan Daniel Oviedo como candidato a la vicepresidencia fue el detonante que desinfló las aspiraciones de la derecha. Según el legislador, "todo iba bien hasta que llegó Juan Daniel Oviedo", pues la llegada del exdirector del DANE provocó una desconexión total con las bases tradicionales del partido, que se sintieron traicionados por una figura que, a los ojos de muchos militantes, no compartía los principios uribistas.

Valencia había conseguido una ventaja significativa, respaldada por más de tres millones de votantes alineados con las listas al Senado, lo que le daba una posición de liderazgo en la contienda. Sin embargo, el error de estrategia consistió en priorizar la fórmula vicepresidencial sobre la propia candidatura presidencial, una decisión que, en palabras de Briceño, "nos metimos el pajazo mental de que sumando íbamos a salir adelante" y que terminó por alejar al votante tradicional.

El legislador también eximió al expresidente Álvaro Uribe de responsabilidad directa en la polémica alianza, asegurando que la jugada fue orquestada exclusivamente por asesores de campaña que interpretaron erróneamente los resultados de la consulta interna y se dejaron llevar por ovaciones puntuales en actos públicos en Bogotá. Briceño describió a esos asesores como "estrategas que no entendieron que ella no tenía la presidencia en sus manos por el centro o por los tibios", y acusó a algunos de los integrantes del equipo de campaña de ser "políticos casposos" que, al final, dinamitaron la unidad interna.

Además de la controversial figura de Oviedo, el congresista señaló dos fallas estructurales que, a su juicio, hundieron la logística en la recta final: errores estratégicos de fondo y la llegada de aliados cuya alineación ideológica era dudosa, provocando una fractura que dejó a varios miembros del equipo divididos y sin una dirección clara. A pesar del diagnóstico severo, Briceño insistió en que mantendrá la disciplina electoral este domingo, enfatizando la necesidad de evitar una fuga de votos de última hora.

En sus palabras, "voy a votar por usted, pero eso no es cierto", subrayó que no cree que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella sean comparables, aludiendo a recientes comentarios de la propia Paloma Valencia. Con esta postura, el congresista buscó desmarcarse de las tácticas discursivas de la candidata y establecer una última línea roja frente a los debates internos que han sacudido al partido en los últimos meses.

La situación pone de manifiesto una profunda crisis interna que podría repercutir en los resultados de las próximas elecciones y que evidencia la fragilidad de la unidad dentro del Centro Democrático, cuya capacidad de recuperación dependerá de cómo se gestionen los daños internos y se reconozcan los errores estratégicos que, según Briceño, fueron decisivos para el colapso de la campaña de Valencia





PublimetroCol / 🏆 17. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Daniel Briceño Juan Daniel Oviedo Paloma Valencia Centro Democrático Errores Estratégicos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sede de Paloma Valencia y Juan D. Oviedo en Bogotá fue vandalizada; piden garantías de seguridadUn grupo de personas vandalizó la sede de campaña de Paloma Valencia y Juan D. Oviedo en Bogotá, una de las localidades centrales de la capital. Según investigaciones periodísticas y del Centro Democrático, uno de los responsables del ataque sería, presuntamente, Sergio Alberto Bustos.

Read more »

Juan Daniel Oviedo reta a debate a Abelardo de la EspriellaJuan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, retó a un debate a Abelardo de la Espriella a pocos días de las elecciones en Colombia.

Read more »

Juan Daniel Oviedo se quedó esperando a De la EspriellaJuan Daniel Oviedo se quedó esperando a De la Espriella

Read more »

“Todo iba bien hasta que llegó Juan Daniel Oviedo”: Daniel Briceño sobre campaña de Paloma ValenciaEl representante electo del Centro Democrático aseguró que la candidatura presidencial perdió fuerza cuando intentó acercarse a sectores de centro y dejó de enfocarse en el electorado tradicional uribista.

Read more »