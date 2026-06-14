Daniel Briceño, representante a la Cámara, habla sobre su papel en el Congreso y su perspectiva de la región Caribe

El representante a la Cámara, Daniel Briceño, habla sobre su papel en el Congreso en estos cuatro años y su perspectiva de la región Caribe. Además, Briceño comparte sus impresiones de Cartagena y qué papel desempeñará en este gobierno.

En entrevista con El Universal, el representante electo Daniel Briceño habla sobre cuál será su papel en el Congreso en estos cuatro años y su perspectiva de la región Caribe.

El representante a la Cámara, Daniel Briceño, comparte sus impresiones de Cartagena y qué papel desempeñará en este gobierno // Foto: Diego Fierro - El Universal. Se acerca la fecha para que los colombianos vuelvan a las urnas y escojan a quién será el habitante de la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.

Todo ello en medio de un clima de polarización, con el que tendrá que lidiar durante su gobierno quien gane la puja por la Presidencia de la República. El papel de los legisladores será esencial en medio de ese panorama. Por ello, el representante a la Cámara, Daniel Briceño, habló sobre qué papel desempeñará en estos cuatro años y cómo ve el horizonte para Cartagena con los candidatos presidenciales y las autoridades locales.

P: Llega a la Cámara de Representantes como uno de los congresistas más votados del país. ¿Eso se siente más como un honor o como una presión? R: Ambas. Cuando salieron los resultados, 265.000 votos, primero nos pusimos felices, pero al otro día ya teníamos mil responsabilidades.

Sabemos que tenemos muchos ojos encima, que están esperando mucho de nosotros. Pero también entendemos el reto de representar nuevas opiniones en el Congreso y eso quiere decir que hay que ayudar a sacar adelante las iniciativas que le sirven al país, pero al mismo tiempo generar control. R: Yo creo que uno debe tener muchas cosas, debe tener todas en uno.

Porque si uno se dedica únicamente a hacer políticas de la oposición, quiere decir que usted no está listo para construir por el país. La oposición es importante y lo que hemos hecho estos 4 años con un gobierno es importante, pero también uno tiene que aprender a construir, a sacar iniciativas adelante, a generar acuerdos y el fiscalizador siempre va a estar.

Independientemente que esté en oposición, en coalición o independencia, uno tiene que entender que el papel de control político siempre es transversal. P: Si entrara mañana a auditar al gobierno saliente, al gobierno Petro, ¿cuál es el primer contrato o cifra que pondría sobre la mesa? R: Yo creo que hay que poner tres cifras sobre la mesa. Primero, hay que hacer un seguimiento constante sobre en qué van las promesas hacia los jóvenes en el país.

Les prometieron 100 universidades, les contrataron 32 y hasta el momento no han entregado la primera. Segundo, hay que poner sobre la mesa el papel de la Nueva EPS, y el papel del señor Daniel Quintero en la Superintendencia, y el papel del señor Jorge Ospina en la Nueva EPS, y el papel de todos los interventores en esa EPS.

Y tercero, hay que pasarle factura al gobierno y hay que mirar muy bien qué fue lo que pasó con todos los recursos destinados a eventos, publicidad, una cantidad de cosas que hay que decir sin miedo. R: Yo creo que hay tres cosas que se está jugando el país en este momento. Una, es la lucha por la estabilidad institucional.

Lo primero que nos estamos jugando nosotros aquí es la defensa de la Constituyente de 1991 y las instituciones que nos pusimos de acuerdo en el 91 y las creamos. La segunda, nos estamos jugando un valor fundamental en el país que es la libertad económica.

El proyecto de Iván Cepeda es un proyecto de profundización económica, donde el Estado controla la iniciativa privada, el emprendimiento, todos los sectores de la economía y hace que todo el mundo dependa del Estado. Y tercero, nos estamos jugando la seguridad de Colombia.

Un proyecto impulsado a través de una alianza con el narcotráfico de este país, con el Clan del Golfo, con las disidencias de las Farc, y que hoy están asustando en muchas regiones, que hoy están llevando a votar a mucha gente con el fusil en la cabeza





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