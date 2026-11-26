Tras el asalto al Éxito en Cartagena, Daniel Díaz sufrió injusta estigmatización. Conozca cómo sobrevivió y demostró su inocencia tras ser confundido con los captores.

A las seis de la mañana del martes 24 de noviembre, Daniel Díaz Acevedo comenzaba su rutina diaria en Cartagena. Este ejecutivo comercial se encontraba entrenando en el gimnasio ubicado en el sótano de un supermercado Éxito. Su plan era simple: finalizar la sesión, desayunar y continuar con sus responsabilidades laborales habituales en la capital del Caribe colombiano.

El curso de los eventos cambió radicalmente dos horas después, a las ocho y diez de la mañana. Un comando armado irrumpió en el establecimiento, vistiendo uniformes falsos de la Policía y la Armada Nacional. La agresión transformó un desayuno cotidiano en una toma de rehenes que mantendría en tensión a toda la nación durante 17 horas consecutivas.

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Detalles del asalto y secuestro en el Éxito

El inicio de la crisis se marcó por el pánico que se apoderó del lugar. Los empleados y los clientes comenzaron a correr despavoridos hacia el interior y los niveles inferiores del centro comercial. Los asaltantes cerraron los accesos para aislar al personal y a los consumidores atrapados dentro del perímetro del supermercado.

Daniel Díaz, quien llevaba puestos audífonos al momento del incidente, observó cómo dos hombres vestidos de negro escoltaban al administrador del almacén hacia su ubicación. A aproximadamente diez metros de distancia, pudo leer la palabra 'policía' en el chaleco de uno de los intrusos. Esta señal falsa provocó que el rehén bajara la guardia momentáneamente ante la supuesta presencia de las autoridades.

La realidad de la situación se reveló con brutalidad cuando los agresores se acercaron. Los hombres lo agarraron de la cabeza y lo forzaron a quedarse boca abajo. Según su testimonio, uno de ellos le colocó el pie sobre la cabeza, aplastándolo contra el suelo de forma violenta. Este acto marcó el inicio de un cautiverio marcado por la deshumanización y el peligro inminente.

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Dinámica del cautiverio y perfiles de los captores

Tras someter a los rehenes, los secuestradores los trasladaron a la zona de cargue y descargue. Allí, apareció un tercer sujeto que portaba un distintivo de la Armada, reforzando el engaño visual diseñado para confundir a las fuerzas de seguridad externas. El grupo estaba compuesto por un líder con acento costeño y dos cómplices con acento paisa.

Durante todo el proceso de captura, los testigos notaron signos evidentes de que los delincentes se encontraban bajo el efecto de sustancias alucinógenas. Esta condición alteró significativamente su comportamiento y la dinámica de poder dentro del supermercado. La tensión aumentó cuando movieron a Daniel y a un instructor de gimnasio hacia la entrada principal.

Allí, los captores instalaron un artefacto explosivo en los lectores láser de las puertas de seguridad. El líder del grupo发出了 amenazas claras sobre la vida de los rehenes. Advirtió que, si la policía cometía alguna 'locura', los primeros en explotar serían los civiles atrapados en el lugar. Esta advertencia causó terror entre los retenidos.

Estrategias de supervivencia y señalización a las autoridades

A medida que avanzaban las horas, la situación tomó giros inesperados. Los secuestradores liberaron en dos tandas a mujeres mayores y a personas enfermas, reduciendo el número de civiles en el cerco. El líder, a quien todos debían llamar 'jefe', ordenó repartir almuerzo y abrir botellas de whisky Johnnie Walker. El grupo se emborrachó mientras la música sonaba a todo volumen para enmascarar los ruidos exteriores.

En medio de este caos, Daniel Díaz identificó oportunidades críticas para comunicarse con el exterior. Los captores asignaron tareas específicas a ciertos rehenes. A él le encargaron repartir agua y acetaminofén. Esta movilidad le permitió moverse con cierta precaución por el interior del establecimiento comercial.

El ejecutivo fue consciente del riesgo que significaba caminar frente a los ventanales del comedor. Sabía que las cámaras externas y las fuerzas especiales en el exterior podían confundir su posición con la de un criminal. Explicó internamente que sentiría que lo usaban como 'carnada' para las operaciones de rescate. Su agudeza mental fue clave para su seguridad.

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Oportunamente, tuvo un descuido por parte de sus captores que le permitió actuar. Se asomó por una esquina del vidrio y realizó una seña con tres dedos a los policías apostados fuera del edificio. Este gesto tenía un propósito vital: desmentir la versión inicial que circulaba sobre la existencia de cinco asaltantes en el lugar.

Rescate, confusión mediática y restitución de la verdad

Al caer la noche, tras un corte de energía y dos sobrevuelos de helicópteros, la tensión entre los delincentes se exacerbó. Los dos cómplices paisas desaparecieron de la vista de los rehenes, dejando solo al líder. La incursión de las fuerzas especiales ocurrió tras una fuerte explosión y el grito de '¡Todos al suelo!'. El caos reinaba en el interior del supermercado.

Durante la operación, el cabecilla utilizó a un hombre mayor como escudo humano. Las fuerzas uniformadas abatieron al secuestrador. Daniel fue testigo de la caída del cuerpo junto a él. Este evento marcó el fin del cautiverio, pero inició una nueva batalla para el ejecutivo y otros rehenes varones.

Por protocolo estándar, todos los hombres fueron sacados esposados en parejas. Daniel, junto a un joven de camisa azul, fueron los primeros en cruzar la puerta. Sus rostros aparecieron inmediatamente en las transmisiones en vivo. Los medios los presentaron como presuntos integrantes de la banda criminal, una confusión que afectó gravemente su reputación pública.

La situación se volvió crítica fuera del local. Los nombres de los rehenes no aparecieron en las listas iniciales de empleados. Abelardo de la Espriella, presidente de la organización, confrontó a Daniel directamente. El directivo notó su acento antioqueño y recordó haberlo visto en las cámaras de seguridad caminando tranquilo.

Daniel solicitó validar su identidad con datos biométricos y legales. Ofreció rastrear sus antecedentes penales y permitir cualquier verificación necesaria. Su historia sirvió para esclarecer los hechos y confirmar que sobrevivió al secuestro solo para enfrentar el estigma social. El Gaula y el testimonio de otros secuestrados demostraron su inocencia final.