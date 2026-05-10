Daniel Daza, quien antes de postularse a la presidencia confesó que Abelardo o Cepeda tendría mayor favorabilidad astrológica, en entrevista en El Ubérrimo, habla sobre su desempeño como presidente y يخmete publicidad en redes sociales.

Daniel Daza considera a Abelardo o Cepeda como el candidato con mayor favorabilidad astrológica para llegar a la presidencia. Álvaro Uribe Vélez , expresidente, en diálogo con El Ubérrimo , expresa su dolor por las masacres y violaciones a derechos humanos, y su deseo de alejarse del tema del paramilitarismo.

En la entrevista, Uribe Vélez comenta que su política de seguridad democrática, aunque no estuvo exenta de debatir, le otorgó niveles de popularidad históricos. Daniel Daza, el candidato que confesó, se refiere a un sondeo que lo muestra como el favorito para llegar a la presidencia, teniendo en cuenta la astrología. El candidato que lo superó en el sondeo, Abelardo Araújo Cepeda, se encuentra en campaña y mantiene una fuerte presencia en redes sociales





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