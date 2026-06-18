Daniel Muñoz: de barrista de Atlético Nacional a goleador de Colombia en el Mundial 2026

El lateral derecho colombiano anotó el primer gol de la Selección en el Mundial de México 2026 en el Estadio Azteca, cumpliendo un sueño después de una trayectoria llena de obstáculos que lo llevó de las calles de Amalfi a la tribuna sur del Atanasio Girardot y luego a la Premier League.

Daniel Muñoz , el jugador de la Selección Colombia , ha protagonizado una historia de superación personal y deportiva. Nacido en Amalfi, Antioquia, comenzó su relación con el fútbol en las calles de su municipio, desde donde saltó a las gradas, específicamente a la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot, para convertirse en un ferviente hincha de Atlético Nacional , integrante de la barra brava Los del Sur.

Su pasión por el equipo verdolaga lo llevó a viajar por todo el país para apoyarlo. Tras una etapa de formación en las divisiones menores de Envigado y su paso por el tradicional Ponyfútbol, su camino se complicó en la adolescencia cuando un empresario de dudosa reputación lo engañó y lo llevó a probar suerte en Europa. Al ser menor de edad, no pudo firmar un contrato formal y quedó estancado, al borde de retirarse del fútbol.

Una nueva oportunidad en Total Soccer le permitió recuperar la confianza y reanudar su carrera. Su nivel llamó la atención del técnico Juan Carlos Osorio, quien pidió su fichaje para Atlético Nacional en 2019. Debutó con el equipo de sus amores el 14 de julio de ese año, cumpliendo el sueño de vestir la camiseta que antes solo había apoyado desde la grada.

Su rendimiento destacado lo llevó al KRC Genk de Bélgica y posteriormente a la Premier League, donde juega con el Crystal Palace. En el Mundial 2026, disputado en México, Muñoz Livingó su debut en la Copa del Mundo y, nada más y nada menos que en el Estadio Azteca, anotó el primer gol de Colombia en el torneo tras ocho años de ausencia.

El lateral derecho, que ya suma cuatro tantos con la selección, abrió el marcador al minuto 40 ante Uzbekistán, en un partido ante unos 82 mil espectadores. El gol surgió de una combinación con Luis Díaz, a quien Muñoz le había pedido que mirara su diagonal. Tras el tanto, dedicó el gol a su familia y a la afición colombiana que llenó el estadio.

Con este tanto, se convirtió en el tercer lateral colombiano en marcar en un Mundial, uniéndose a una historia de figuras como Diego Maradona, que también se consagraron en el mítico escenario capitalino. Muñoz, el exbarrista que hoy es goleador mundialista, es un ejemplo de resiliencia para el fútbol colombiano. Su trayectoria no se detiene; ahora busca seguir sumando con la Selección, sin ponerse metas lejanas como ser finalista, sino enfocándose en el día a día.

Su historia, que navega entre las calles de Amalfi, las tribunas deMedellín y los campos de Europa, está lejos de terminar





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